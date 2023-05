Wrestler Protest LIVE: मेडल बिना बहाए लौटे पहलवान, किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा- 'एक आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार लगी है'

पहलवानों के विरोध के बीच किसान नेता नरेश टिकैत ने दखल दिया और प्रदर्शनकारी पहलवानों से पांच दिन का समय मांगते हुए अपने पदक नहीं विसर्जित करने को कहा। आगे कहा कि, पूरी भारत सरकार एक व्यक्ति (बृजभूषण शरण सिंह) को बचा रही है। जल्द ही सभी खापों की बैठक होगी।

#WATCH | "Entire Indian govt is saving one man (WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh). There will be a Khap meeting tomorrow," says Farmer leader Naresh Tikait who intervened and asked protesting wrestlers not to immerse their medals while seeking five days time#WrestlersProtest pic.twitter.com/3xm10VPQg7