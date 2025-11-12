जागरण संवाददाता, रुड़की । एक महिला अपने नाबालिग बेटे को मथुरा में प्रेमी के घर छोड़कर आ गई। वहीं महिला के स्वजन ने बेटे के गायब होने पर उसकी तलाश की। मामला कोतवाली तक पहुंचा तो पुलिस के दबाव के चलते महिला का प्रेमी उसके बेटे को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर वापस चला गया। पुलिस और स्वजन ने राहत की सांस ली है।

रुड़की क्षेत्र निवासी एक महिला का कुछ समय पहले मथुरा निवासी एक युवक से प्रेम प्रसंग बन गये थे। मथुरा निवासी युवक रुड़की में रह रहा है। महिला के प्रेम संबधों की जानकारी उसके स्वजन को हो गई थी। महिला का पति कहीं बाहर नौकरी करता है। नौ नवंबर को महिला अपने नाबालिग बेटे को लेकर मथुरा चली गई। उसने अपने नाबालिग बेटी को प्रेमी के घर छोड़ दिया। इसके बाद महिला वापस आ गई।

महिला के स्वजन को जब इसका पता चला तो उन्होंने बच्चे की बाबत महिला से पूछताछ की लेकिन उसने कोई जानकारी नहीं दी। जब बच्चे का कोई पता नहीं चला तो स्वजन गंगनहर कोतवाली पहुंचे और बच्चे के लापता होने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। इसी बीच पुलिस को पता चला कि महिला का मथुरा निवासी युवक से प्रेम संबंध है। पुलिस ने किसी तरह से मथुरा निवासी युवक से संपर्क साधा। इसके बाद पुलिस ने उसे नाबालिग को वापस करने का दबाव बनाया।