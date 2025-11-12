Language
    बाहर नौकरी करता था पति, दूसरे के प्‍यार में पड़ी पत्‍नी; बच्‍चे के साथ किया ऐसा कांड, पीछे पड़ी पुलिस

    By Krishna Kumar Sharma Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 06:29 PM (IST)

    रुड़की की एक महिला का मथुरा के एक युवक से प्रेम संबंध था। महिला अपने नाबालिग बेटे को प्रेमी के घर छोड़ आई। परिवार ने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस के दबाव के बाद, प्रेमी बच्चे को रेलवे स्टेशन पर छोड़ गया। पुलिस और परिवार ने बच्चे को सुरक्षित पाकर राहत की सांस ली।

    मथुरा निवासी एक युवक से चल रहे है महिला के प्रेम प्रसंग. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, रुड़की । एक महिला अपने नाबालिग बेटे को मथुरा में प्रेमी के घर छोड़कर आ गई। वहीं महिला के स्वजन ने बेटे के गायब होने पर उसकी तलाश की। मामला कोतवाली तक पहुंचा तो पुलिस के दबाव के चलते महिला का प्रेमी उसके बेटे को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर वापस चला गया। पुलिस और स्वजन ने राहत की सांस ली है।

    रुड़की क्षेत्र निवासी एक महिला का कुछ समय पहले मथुरा निवासी एक युवक से प्रेम प्रसंग बन गये थे। मथुरा निवासी युवक रुड़की में रह रहा है। महिला के प्रेम संबधों की जानकारी उसके स्वजन को हो गई थी। महिला का पति कहीं बाहर नौकरी करता है। नौ नवंबर को महिला अपने नाबालिग बेटे को लेकर मथुरा चली गई। उसने अपने नाबालिग बेटी को प्रेमी के घर छोड़ दिया। इसके बाद महिला वापस आ गई।

    महिला के स्वजन को जब इसका पता चला तो उन्होंने बच्चे की बाबत महिला से पूछताछ की लेकिन उसने कोई जानकारी नहीं दी। जब बच्चे का कोई पता नहीं चला तो स्वजन गंगनहर कोतवाली पहुंचे और बच्चे के लापता होने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। इसी बीच पुलिस को पता चला कि महिला का मथुरा निवासी युवक से प्रेम संबंध है। पुलिस ने किसी तरह से मथुरा निवासी युवक से संपर्क साधा। इसके बाद पुलिस ने उसे नाबालिग को वापस करने का दबाव बनाया।

    पुलिस के दबाव के चलते महिला का प्रेमी उसके नाबालिग बेटी को रेलवे स्टेशन के बाहर छोड़कर वापस चला गया। नाबालिग किशोर के आने के बाद पुलिस और महिला के स्वजन ने राहत की सांस ली है।