हरिद्वार आ रहे हैं तो सावधान! यहां घूम रहे हैं जंगली जानवर, ज्वालापुर में गुलदार तो बिल्केश्वर में हाथी की दहशत
हरिद्वार में जंगली जानवरों की बढ़ती चहलकदमी से लोग दहशत में हैं। गुलदार ज्वालापुर में घरों में घुसने की कोशिश कर रहा है, वहीं बिल्वकेश्वर कॉलोनी में ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। धर्मनगरी हरिद्वार के आबादी वाले क्षेत्रों में वन्यजीवों की दस्ताक बढ़ गई है। हाथियों की चहल कदमी के साथ गुलदार भी आबादी क्षेत्र में दस्तक दे रहा है। जिससे लोगों में दहशत बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से नियमित गश्त करने और जंगली जानवरों से सुरक्षा की मांग की है।
हरिद्वार के बिल्केश्वर, टिबड़ी, भेल और रोशनाबाद के अलावा औरंगाबाद, मोतीचूर, श्यामपुर सहित कई क्षेत्रों में गुलदार की दहशत बनी हुई। शनिवार की रात को गुलदार ज्वालापुर के पांडेवाला क्षेत्र के तपोवन नगर कालोनी में पहुंचा। यहां गुलदार ने कुत्ते को पकड़ने के लिए एक भवन के अंदर झांक और घर के अंदर घुसने का प्रयास किया। फिर गुलदार दीवार फांद कर जंगल की ओर भागा।
यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। शनिवार की रात को ही बिल्वकेश्वर कालोनी में एक हाथी आ धमका। राजाजी टाइगर रिर्जव से लगी इस कालोनी में हाथी ने आकाश सचदेवा के घर के पास की सुरक्षा दीवार तोड़ी। बिल्केश्वर कालोनी में आए दिन जंगली जानवरों की चहल कदमी होती है।
राजाजी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र और कालोनी के बीच सुरक्षा दीवार भी नहीं हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने भी राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अतिक्रमण कर आवासीय भवन बनाए हैं। इस क्षेत्र में मानकों को दरकिनार करते हुए कंक्रीट का जंगल बसाया गया।
