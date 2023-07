Roorkee News: घरों और दुकानों के बाद जेल में भी भरा बारिश का पानी, कैदियों को किया गया हरिद्वार शिफ्ट

Roorkee News उत्तराखंड में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो रहे है। लगातार हो रही बारिश घरों और दुकानों में पानी भर गया है। जलभराव की इस समस्या के बीच अब जेल में भी पानी भरने लगा है। भारी वर्षा के चलते रुड़की उप कारागार में भी जलभराव हो गया है। रुड़की जेल में जलभराव होने से महिला बैरक में पूरी तरह से पानी भर गया है।

घरों और दुकानों के बाद जेल में भी भरा बारिश का पानी, कैदियों को किया गया हरिद्वार शिफ्ट

रुड़की, जागरण संवाददाता। उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगातार हो रही बारिश से पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। लोगों को जलभराव की वजह से समस्या हो रही है। घरों और दुकानों में पानी भरने के बाद अब जेलों में भी बारिश का पानी भर रहा है। रुड़की जेल में बारिश का पानी भर गया, जिसके बाद कैदियों को शिफ्ट किया गया। भारी वर्षा के चलते रुड़की उप कारागार में भी जलभराव हो गया है। रुड़की जेल में जलभराव होने से महिला बैरक में पूरी तरह से पानी भर गया है। जिसके चलते 19 महिला बंदी को हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में शिफ्ट किया गया है। जेल में भरा पानी, कैदियों को किया गया शिफ्ट पिछले करीब पांच दिनों से लगातार वर्षा हो रही है । जिसके चलते हर जगह जलभराव हो गया। रुड़की शहर से लेकर भगवानपुर मंगलोर तथा अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जलभराव हो रहा है। वहीं अब दिल्ली देहरादून हाईवे पर स्थित रुड़की उस कारागार में भी जलभराव हो गया है। जलभराव होने से महिला बैरक में पानी भर गया। जिसके चलते यहां से 19 महिला बंदियों को हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में शिफ्ट किया गया है। वहीं जेल की एक पुरुष बैरक में भी पानी भर गया है। इस बैरक के बंदियों को दूसरे बैरक में शिफ्ट किया गया है। जेल प्रशासन में मचा हड़कंप लगातार जलभराव होने से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। उप कारागार के जेल अधीक्षक जेपी द्विवेदी ने बताया कि प्रशासन को जेल में हुए जलभराव की स्थिति से अवगत करा दिया गया है, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से कोई राहत कार्य शुरू नहीं हो पाए है।

Edited By: Swati Singh