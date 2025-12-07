Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आठ साल की लंबी लड़ाई के बाद मिली जीत, मिटा बदनामी का दाग; वैज्ञानिक निशांत अग्रवाल पर लगा था जासूसी का आरोप

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 11:28 AM (IST)

    एक व्यक्ति ने आठ साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद झूठे आरोपों से मुक्ति पाई। इस दौरान उसे और उसके परिवार को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अदालत ने ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    रुड़की के वैज्ञानिक निशांत अग्रवाल को जासूसी के आरोप में 2018 में किया था गिरफ्तार। जागरण

    जागरण संवाददाता, रुड़की। बेटे की बेगुनाही को लेकर आठ साल तक पत्नी और मांग लड़ाई लड़ती रही। तमाम कानूनी दांवपेंच आखिरकार एक दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बैंच ने निशांत अग्रवाल को बरी कर दिया। रुड़की के नेहरू नगर निवासी निशांत अग्रवाल वर्ष 2013 में नागपुर स्थित ब्रह्मोस एयरस्पेश में वैज्ञानिक के पद पर चयनित हुए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अक्टूबर 2018 में निशांत को डीआरडीओ ने दिल्ली में यंग वैज्ञानिक का अवार्ड दिया था। इस दौरान उनकी शादी क्षितिजा से हुई थी। इसी बीच आठ अक्टूबर 2018 को उनको जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोप था कि उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल की तकनीक को पाकिस्तान से साझा किया है। महाराष्ट्र व यूपी एटीएस ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की थी।

    गिरफ्तारी के नौ माह बाद नागपुर सेशन कोर्ट में चारशीर्ट दाखिल की गई थी। तीन जून 2024 को सेशन कोर्ट ने निशांत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। निशांत अग्रवाल की पत्नी क्षितिजा और उनकी सास रितू अग्रवाल लगातार निशांत की बेगुनाही के लिए लड़ाई लड़ती रही। इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    यह भी पढ़ें- भटके किशोरों को न्याय दिलाने में उत्तराखंड आगे, इन्हें दिया जा रहा है पूरा श्रेय

    एक दिसंबर 2025 को नागपुर कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया है। क्षितिजा ने बताया कि यह समय उनके लिए बेहद कठिन था। निशांत के गिरफ्तार होने के बाद पड़ोसियों का व्यवहार बदल गया, लेकिन रिश्तेदारों ने साथ दिया और यह बदनामी का कलंक उनके परिवार से मिट सका।