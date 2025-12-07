आठ साल की लंबी लड़ाई के बाद मिली जीत, मिटा बदनामी का दाग; वैज्ञानिक निशांत अग्रवाल पर लगा था जासूसी का आरोप

जागरण संवाददाता, रुड़की। बेटे की बेगुनाही को लेकर आठ साल तक पत्नी और मांग लड़ाई लड़ती रही। तमाम कानूनी दांवपेंच आखिरकार एक दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बैंच ने निशांत अग्रवाल को बरी कर दिया। रुड़की के नेहरू नगर निवासी निशांत अग्रवाल वर्ष 2013 में नागपुर स्थित ब्रह्मोस एयरस्पेश में वैज्ञानिक के पद पर चयनित हुए थे।

अक्टूबर 2018 में निशांत को डीआरडीओ ने दिल्ली में यंग वैज्ञानिक का अवार्ड दिया था। इस दौरान उनकी शादी क्षितिजा से हुई थी। इसी बीच आठ अक्टूबर 2018 को उनको जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोप था कि उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल की तकनीक को पाकिस्तान से साझा किया है। महाराष्ट्र व यूपी एटीएस ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की थी।