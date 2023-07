Haridwar News: लक्सर मार्ग पर जलभराव में फंसा डाक कांवड़ यात्रियों का वाहन, पुलिस व ग्रामीणों ने मिलकर की मदद

लक्सर मार्ग पर कटारपुर के पास जलभराव के दौरान डाक कांवड़ यात्रियों का ट्रक फंस गया जिससे जाम भी लग गया। सूचना पर फेरुपुर चौकी प्रभारी विरेंद्र सिंह नेगी मौके पर पहुंचे और बुल्डोजर मंगाया। स्थानीय ग्रामीण भी मदद के लिए दौड़ पड़े।

लक्सर मार्ग पर जलभराव में फंसा डाक कांवड़ यात्रियों का वाहन

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: लक्सर मार्ग पर कटारपुर के पास जलभराव के दौरान डाक कांवड़ यात्रियों का ट्रक फंस गया, जिससे जाम भी लग गया। सूचना पर फेरुपुर चौकी प्रभारी विरेंद्र सिंह नेगी मौके पर पहुंचे और बुल्डोजर मंगाया। स्थानीय ग्रामीण भी मदद के लिए दौड़ पड़े। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर वाहन को बाहर निकाला और कांवड़ यात्रियों को हरिद्वार रवाना किया। कांवड़ यात्रियों ने सेवाभाव के लिए पुलिस और ग्रामीणों को धन्यवाद दिया। डाक कांवड़ के वाहनों की भीड़ से जगजीतपुर से लेकर फेरुपुर तक लगा जाम हरिद्वार आने वाले डाक कांवड़ के बड़े वाहनों को वाया लक्सर होते हुए जगजीतपुर से बैरागी कैंप पार्किंग भेजा जा रहा है। लगातार बारिश के बावजूद डाक कांवड़ के वाहनों की भारी भीड़ उमड़ने पर जगजीतपुर से लेकर फेरुपुर तक जाम लग गया। इस बीच कटारपुर में डाक कांवड़ का एक वाहन जलभराव में धंस गया। फेरुपुर चौकी प्रभारी विरेंद्र नेगी व स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर बुल्डोजर व ट्रैक्टर की मदद से वाहन को निकाला। तब यातायात सुचारू हुआ।

Edited By: riya.pandey