वाहन लोन का फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का खुलासा, छह गिरफ्तार, अल्मोड़ा बैंक को लगाया 78 लाख का चूना

वाहन लोन के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने कांग्रेस के एक पार्षद के बेटे समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक लाख 25 हजार की नकदी अलग-अलग सरकारी विभागों की फर्जी मुहरें फर्जी आरसी और चेक बुक के अलावा आरसी बनाने वाली मशीन बरामद हुई है। गैंग आठ लोगों को वाहन लोन दिलाने के नाम पर लाखों की चुका।

वाहन लोन का फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: वाहन लोन के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने कांग्रेस के एक पार्षद के बेटे समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक लाख 25 हजार की नकदी, अलग-अलग सरकारी विभागों की फर्जी मुहरें, फर्जी आरसी और चेक बुक के अलावा आरसी बनाने वाली मशीन बरामद हुई है। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने ज्वालापुर कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गैंग अभी तक आठ लोगों को वाहन लोन दिलाने के नाम पर अल्मोड़ा बैंक ज्वालापुर को 78 लाखों रुपए की चपत लगा चुका था। सिंह ने बताया कि आरोपियों ने कुमार फाइनेंस कंपनी के नाम पर रानीपुर मोड़ पर शाखा खोली और अलग-अलग बैंकों में शाकुंभरी ऑटोमोबाइल और मिडास ऑटोमोबाइल फर्म के नाम से खाते खुलवाए। इसके बाद लोन लेने वाले लोगों की तलाश करते और दोपहिया व चार पहिया वाहन के नाम पर फर्जी दस्तावेज बैंक में लगाकर लोन प्राप्त कर लेते थे। कुछ रकम लोन लेने वालों को और कुछ रकम खुद मिलकर आपस में बांट लेते थे। बैंक का विश्वास जमाने के लिए कुछ दिन तक लोन की किस्त भी अदा की जाती थी। दस्तावेजों पर शक होने पर बैंक ने जब जांच की तो आरसी सहित कई दस्तावेज फर्जी निकले। तब अल्मोड़ा बैंक ज्वालापुर शाखा के प्रबंधक हरिदत्त भट्ट ने मुकदमा दर्ज कराया। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि आकाश कुमार निवासी जमालपुर कला, सरकार गर्ग निवासी विकास कॉलोनी हरिद्वार, जागृत गर्ग निवासी मॉडल कॉलोनी हरिद्वार, गुलाब सिंह निवासी इब्राहिमपुर मुसाहिब कला भगवानपुर, दिलनवाज निवासी मोहल्ला पांवधोई राम रहीम कॉलोनी ज्वालापुर, कुनाल कोरी निवासी निर्मला छावनी हरिद्वार को गिरफ्तार किया है। इनमें दिलनवाज ज्वालापुर से कांग्रेस पार्षद जफर अब्बासी का बेटा बताया है। मास्टरमाइंड राव अजीम निवासी मोहल्ला घोसियान, किरण निवासी दक्ष एनक्लेव रावली महदूद, शशांक राजोरा निवासी शुभम विहार ज्वालापुर, आरती यादव निवासी ईदगाह रोड ज्वालापुर, मानसी अग्रवाल निवासी कुड़कावाला वाला बुग्गावाला हरिद्वार, अंकुल देवी निवासी दौलतपुर बहादराबाद की तलाश की जा रही है।

Edited By: riya.pandey