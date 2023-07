Roorkee News: रुड़की मंडी में नहीं पहुंची सब्जी, किसानों को हुआ नुकसान; पानी भरने के चलते काटी बिजली

Roorkee News भारी वर्षा के चलते रुड़की शहर में फल एवं सब्जियों का संकट खड़ा हो गया है। मंडी में दो दिन से कारोबार नहीं हो रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण मंडी में पानी भर गया। किसानों की सब्जी पानी के चलते मंडी नहीं पहुंच पाया। किसान और व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। इलाके की बिजली भी काट दी गई है।

रुड़की मंडी में नहीं पहुंची सब्जी, किसानों को हुआ नुकसान; पानी भरने के चलते काटी बिजली

रुड़की, रमन त्यागी। रुड़की में लगातार बारिश का दौर जारी है। इस भारी बारिश के चलते सड़कों से लेकर घरों तक में पानी भर गया है। रुड़की मंडी में गुरुवार को फल एवं सब्जी में नहीं आई है। पूरे मंडी परिसर में ढाई से तीन फीट पानी भर गया है। वहीं करंट फैलने की आशंका के चलते मंडी की बिजली को काट दिया गया है। वहीं 40 से अधिक व्यापारियों के गोदाम में रखे आलू, प्याज एवं अन्य खाद्य सामग्री खराब हो गई है। भारी वर्षा के चलते रुड़की शहर में फल एवं सब्जियों का संकट खड़ा हो गया है। मंडी में दो दिन से कारोबार नहीं हो रहा है। गुरुवार को सुबह के समय मंडी परिसर में दो से लेकर ढाई फीट तक पानी भर गया है। जिसकी वजह से मंडी प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर बिजली काट दी है। मंडी का रिकॉर्ड भी वर्षा के चलते खराब हो गया है। एसी आदि पानी में डूब गए हैं। व्यापारियों को हुआ नुकसान सबसे अधिक परेशानी व्यापारियों को उठानी पड़ी है। आलू, प्याज एवं फलों के गोदाम में पानी भर गया है। जिसकी वजह से काफी नुकसान होने की आशंका है। मंडी निरीक्षक अलकेश कुमार सैनी ने बताया कि करंट की आशंका के मद्देनजर कर्मचारियों ने भी मंडी में जाने से परहेज किया। मंडी के अंदर पानी निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार हो रही है बारिश हरिद्वार के इलाकों में भी भारी बारिश से जलभराव जैसी समस्यां उत्पन्न हो गई है। रुड़की के उप कारागार में पानी भर गया है। जेल में पानी भरने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है, वहीं कैदियों को शिफ्ट भी किया गया। महिला कैदियों को हरिद्वार की जेल में शिफ्ट किया गया। रुड़की में लगातार हो रही बरिश से मकान भी धराशाही हो रहे हैं। घरों में घुसा पानी, जनता हो रही परेशान कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश लोगों पर आफत बनकर टूट पड़ी है। भारी बारिश ने जहां लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है वहीं दूसरी और लक्सर आदि क्षेत्रों के गांवों में घरों में पानी घुसने से हाहाकार मच गया है। लगभग 40 हजार की आबादी को जोड़ने वाला आन्नेकि हेतमपुर पुल बैठ गया, जिससे सिडकुल, रोशनाबाद कचहरी आदि जगह आने वाले लोगों का संपर्क कट गया हैं।

