उत्तराखंड में खून का अवैध धंधा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पांच आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने लक्सर में खून का अवैध धंधा करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर रक्तदाताओं से खून लेकर उसे अधिकृत ब्लड बैंक के बजाय ऊंचे दामों पर बेचता था।
HighLights
पुलिस ने लक्सर में खून के अवैध धंधे का भंडाफोड़ किया।
गिरोह के पांच सदस्य गिरफ्तार, 27 यूनिट खून बरामद।
ग्रामीणों को प्रेरित कर ऊंचे दामों पर खून बेचते थे।
संवाद सूत्र, लक्सर। रक्तदान जैसे पवित्र और मानवीय कार्य को अपने फायदे के लिए धंधा बना देने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 27 यूनिट खून, कई उपकरण और दो वाहन बरामद किए गए हैं। आरोपितों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।
लक्सर कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि आस-पास के देहात में पिछले कुंछ दिन से अवैध रूप से रक्तदान शिविर आयोजित करने की सूचना मिल रही थी। जानकारी जुटाने पर पता चला कि गिरोह के रूप में खून का अवैध धंधा किया जा रहा है।
छापेमारी करते हुए अनित सैनी निवासी फतवा, लक्सर, शुभम कुमार निवासी माड़ाबेला, खानपुर, दुष्यन्त कुमार निवासी आवास विकास, कोतवाली सदर बिजनौर, कावेन्द्र कुमार निवासी हरतला, मुरादाबाद और दया सिंह निवासी ग्राम इसमपुर ढाणा थाना गिनौर जनपद सम्भल उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में सामने आया कि आरोपित गांव-देहात में शिविर लगाकर ग्रामीणों को रक्तदान के लिए प्रेरित करते थे। रक्त को अधिकृत ब्लड बैंक तक पहुंचाने के बजाय उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था।
आरोपितों की दो संदिग्ध स्विफ्ट व स्कॉर्पियो कार से 27 यूनिट खून और 27 खाली ब्लड बैग, चार ब्लड डोनर चेयर, डोनर फॉर्म बुक, वेट मशीन, अमृत चौरिटेबल ब्लड सेंटर के 28 प्रमाणपत्र, स्लाइड, हाथ मे बांधने वाली बेल्ट, वेट मशीन, ब्लड यूनिट मापने वाली वेट मशीन बरामद हुई हैं। आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।
छिपे चेहरों की तलाश
पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अवैध रूप से रक्तदान शिविर कहां-कहां लगाए गए और इनके पीछे कौन-कौन लोग हैं। पूछताछ में कुछ नाम भी सामने आए हैं। जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
पुलिस टीम में कोतवाली प्रभारी प्रवीण कोश्यारी, वरिष्ठ उपनिरीक्षक नितिन चौहान, सुल्तानपुर चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह नेगी, भिक्कमपुर चौकी प्रभारी यशवीर सिंह नेगी, कांस्टेबल किशोर नेगी, जगत सिंह, राजेंद्र बिष्ट, अरविंद चौहान, ध्वजवीर सिंह, दिगंबर सिंह शामिल रहे।
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