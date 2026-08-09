लाखों रुपए के नोटों से सजी दो कांवड़ की सुरक्षा में लगी यूपी पुलिस, देखने वालों का लगा तांता

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। हरिद्वार से गंगाजल लेकर जगाधरी-यमुनानगर जा रही नोटों से सजी दो कांवड़ों की सुरक्षा में उत्तर प्रदेश पुलिस भी साथ चल रही है। सहारनपुर में पहुंची इन कांवड़ों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है।

एक कांवड़ पर करीब 2.70 लाख रुपये और दूसरी पर करीब 50 हजार रुपये के नोट लगाए गए हैं। संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस कांवड़ को अगली चौकी तक सुरक्षा दे रही है, इसके बाद अगले क्षेत्र की पुलिस जिम्मेदारी संभाल रही है। इस बार अभी तक हरिद्वार से नोटों वाली छह कांवड़ निकल चुकी है।

2.70 लाख व 50 हजार रुपये के नोट वाली कांवड़ पांच अगस्त को हरिद्वार हरकी पैड़ी पर विशेष पूजा अर्चना करने के साथ रवाना हुई थी। इन शिव भक्तों को 10 अगस्त तक जगाधरी-यमुनानगर पहुंचा है। 2.70 लाख रुपये के नोटों से सजी कांवड़ को तैयार करने में करीब दो दिन लगे। इस पर 500, 200, 100, 50 और 10 रुपये के नोट लगाए गए हैं।

डेढ़ दिन में तैयार हुई कांवड़ कांवड़ यात्री मोनू के अनुसार, वह लगातार चौथे वर्ष नोटों से सजी कांवड़ लेकर जा रहे हैं। पहली बार करीब एक लाख रुपये के नोट लगाए थे। इसके बाद यह राशि बढ़कर डेढ़ लाख, ढाई लाख और अब 2.70 लाख रुपये हो गई है। उनका अगली बार करीब पांच लाख रुपये के नोटों से कांवड़ सजाने का इरादा है। उनके साथ करीब 10 शिव भक्तों की टीम है।

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