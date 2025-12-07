Haridwar: लापरवाही की इंतहा से हरिद्वार में फिर यक्ष प्रश्न, लाश सड़ रही या व्यवस्था
हरिद्वार जिले में एक अज्ञात शव के सड़ने से सनसनी फैल गई है। इस घटना ने प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया है और व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मा ...और पढ़ें
शैलेंद्र गोदियाल, जागरण हरिद्वार : हरिद्वार के सबसे बड़े जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत एक बार फिर शर्मनाक तरीके से उजागर हुई है।
छह माह पहले मोर्चरी के बाहर खुले में रखे शवों से उठती दुर्गंध और खराब पड़े डीप फ्रीजरों की स्थिति ने जिला अस्पताल प्रशासन के दावों की पोल खोल दी थी। उस समय भी हरिद्वार का यक्ष प्रश्न ये था कि लाश सड़ रही या व्यवस्था।
तब जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इसका संज्ञान भी लिया तो बंद पड़े डीप फ्रीजर संचालित हुए। उम्मीद थी कि इनका संचालन यथा सुचारु रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद जिला अस्पताल के जिम्मेदारों के सामने डीप फ्रीजर बंद होते गए। इन्हें सही संचालित कराने के बजाय जिम्मेदारों ने भी अपनी आंखें बंद कर दी।
अब उसी मोर्चरी में पंजाबी धर्मशाला के मैनेजर लखन शर्मा उर्फ लकी के शव को चूहों ने कुतरा और आंख नोच ले गए। इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही पर और गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। ये भी प्रश्न उठ रहा है कि इस मोर्चरी में लंबे अंतराल तक रखे जाने वाले लावारिस शवों की क्या दुर्गति होती होगी।
टिन शेड के नीचे संचालित होने वाली इस मोर्चरी में टूटे-बंद पड़े फ्रीजर और बदहाल व्यवस्था पर लंबे समय से शिकायतें उठती रही हैं। हरिद्वार जिले में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन, पर्व सीजन के दबाव और बड़े शहर होने की जिम्मेदारियों के बावजूद धर्मनगरी में स्वास्थ्य ढांचा इसी तरह चरमराया हुआ है।
कांग्रेस ने धरना देकर उठाए सवाल
इस प्रकरण में कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। अपर रोड पर धरना देकर नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में सरकारी अस्पतालों की हालत बदतर हो गई है। जनता लचर व्यवस्थाओं के चलते सरकारी अस्पतालों में उपचार कराने से भी डरती है।
महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग और स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मुरली मनोहर ने कहा कि इस मामले में दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
पूर्व प्रदेश महासचिव वरुण बालियान और वरिष्ठ नेता मनोज सैनी ने कहा कि मरीज ही नहीं अब शवों की सुरक्षा पर भी संकट है।
महानगर महासचिव राजीव भार्गव, पार्षद हिमांशु गुप्ता, ब्लाक अध्यक्ष विकास चंद्रा और पार्षद सोहित सेठी ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठप हो चुकी है।
इस मौके पर पूर्व सभासद अशोक शर्मा, पार्षद सुनील कुमार सिंह, रविश भटीजा, वीरेंद्र श्रमिक, हिमांशु राजपूत, नितिन तेश्वर, दीपक टंडन, आशीष प्रधान, मनोज जाटव, समर्थ अग्रवाल, सत्यम शर्मा, मधुसूदन शर्मा, माधव बेदी, शेखर सतीजा आदि उपस्थित रहे।
अंग तस्करी की आशंका भी जताई
जिला अस्पताल में लकी के स्वजन, कांग्रेस नेताओं समेत अन्य लोगों ने हंगामा करते हुए अंग तस्करी की आशंका भी जताई। मोर्चरी के कर्मचारियों और जिला अस्पताल के अधिकारियों पर इसमें लिप्त होने के गंभीर आरोप लगाए।
इस दौरान मोर्चरी में पूर्व में हो चुके मामलों की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। अधिकारियों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ आने पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया।
सीएमओ के नेतृत्व में कमेटी की बात पर भड़के
हंगामा कर रहे लोग इस मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े थे। एसडीएम जितेंद्र सिंह ने सीएमओ की अध्यक्षता में गठित कमेटी को जांच सौंपने की बात कह दी।
इस पर स्वजन और कांग्रेसी नेता भड़क गए। उन्होंने इस लापरवाही के लिए सीएमओ को दोषी ठहरा दिया। इसके बाद अफसरों ने प्रशासनिक अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित करने का आश्वासन दिया। इस पर लोग शांत हुए।
