UKPSC Patwari Lekhpal Result 2023 आठ जनवरी को लेखपाल भर्ती परीक्षा प्रदेश के 498 केंद्रों पर 563 पदों के लिए एक पाली पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर एक बजे तक आयोजित की गयी थी। इन परीक्षाओं में 158210 पंजीकृत अभ्यर्थियों में 114071 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा का पेपर लीक होने के चलते राज्य लोक सेवा आयोग ने इसे दोबारा 12 फरवरी को आयोजित कराने का निर्णय लिया था।

UKPSC Result 2023: उत्तराखंड पटवारी-लेखपाल रिजल्ट जारी, 560 उम्मीदवार हुए पास

Your browser does not support the audio element.

हरिद्वार, जागरण संवाददाता। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी-लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम गुरुवार देर शाम जारी कर दिया है। पटवारी परीक्षा में 388, जबकि लेखपाल परीक्षा में 172 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। लेकिन, आइटीडीए का सर्वर डाउन होने के चलते साइट नहीं खुली। आठ जनवरी को लेखपाल भर्ती परीक्षा प्रदेश के 498 केंद्रों पर 563 पदों के लिए एक पाली पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर एक बजे तक आयोजित की गयी थी। इन परीक्षाओं में 158210 पंजीकृत अभ्यर्थियों में 114071 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा का पेपर लीक होने के चलते राज्य लोक सेवा आयोग ने 12 जनवरी को परीक्षा रद करते हुए इसे दोबारा 12 फरवरी को आयोजित कराने का निर्णय लिया था। 12 फरवरी रविवार को हरिद्वार समेत प्रदेश के सभी 13 जिलों में बनाए गए 498 परीक्षा केंद्रों पर पंजीकृत 158210 अभ्यर्थियों में से 103730 अभ्यर्थियों (65.6 प्रतिशत) ने दी परीक्षा दी थी। 54480 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे थे। राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि पटवारी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसे आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। पटवारी परीक्षा: जिलावार सफल अभ्यर्थियों की सूची जिला सफल अभ्यर्थी पौड़ी- 79 नैनीताल-27 देहरादून -09 चंपावत- 26 चमोली-26 बागेश्वर-18 अल्मोड़ा-49 पिथौरागढ़-38 रुद्रप्रयाग-12 टिहरी-44 उत्तरकाशी-60 लेखपाल परीक्षा: जिलावार सफल अभ्यर्थियों की सूची जिला सफल अभ्यर्थी चंपावत-01 देहरादून-38 हरिद्वार-51 नैनीताल-26 उधमसिंह नगर:26

Edited By: Narender Sanwariya