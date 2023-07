Kanwar Yatra 2023: गंग नहर में डूबे दो कावड़ यात्री, एक सोते हुए गिरा तो दूसरा चाय पीते वक्त डूबा

बताया जा रहा है कि लक्की रात के समय दोस्त के साथ नगर निगम कार्यालय के सामने गंग नहर की सीढ़ियों पर सो रहा था। अचानक ही उसका नियंत्रण बिगड़ गया और वह गंग नहर में गिर गया। वहीं दूसरा मामला सोलानी पार्क के पास हुआ। अन्य कांवड़ यात्रियों के साथ शिवम नाम का युवक उस वक्त डूब गया जब वह चाय पीने के लिए रुका था।

Kanwar Yatra 2023: तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। जागरण

जागरण संवाददाता रुड़की। रुड़की में अलग अलग जगह पर दो कावड़ यात्री गंग नहर में गिर गए और डूबकर लापता हो गए। पुलिस के गोताखोरों ने इनकी काफी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस के मुताबिक मीठापुर बदरपुर दिल्ली निवासी कावड़ यात्री लक्की (18)अपने दोस्त नितिन के साथ हरिद्वार में जल लेने आया था। कांवड लेकर दोनों दोस्त बुधवार की रात रुड़की पहुंच गए। बताया जा रहा है कि लक्की रात के समय दोस्त के साथ नगर निगम कार्यालय के सामने गंग नहर की सीढ़ियों पर सो रहा था। अचानक ही उसका नियंत्रण बिगड़ गया और वह गंग नहर में गिर गया। उसे गंग नहर में गिरता देख शोर मचा दिया। जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस भी आ गई। जल पुलिस के गोताखोरों ने कावड़ यात्री को बचाने का काफी प्रयास किया ,लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। इस दौरान मौके पर हड़कंप की स्थिति रही वहीं दूसरा मामला सोलानी पार्क के पास हुआ। बताया गया कि कावड़ यात्री शिवम (24) निवासी कालका गोविंदपुरी नवजीवन कैम्प दिल्ली पीने दोस्त दीपक, सन्नी, संजय,वरुण अर्जुन के साथ जल लेने के लिए हरिद्वार आया था। गुरुवार की रात में सभी लोग सोलानी पार्क के पास आकर रुके। सभी कावड़ यात्री गंग नहर किनारे खड़े होकर चाय पीने लगे। इसी बीच शिवम गंग नहर की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीने लगा अचानक ही उसका नियंत्रण बिगड़ गया और वह गंग नहर में गिर गया। दोस्तों के शोर मचाने पर मौके पर पुलिस और जेल पुलिस के गोताखोर पहुंचे जेल पुलिस के गोताखोरों ने कांवड़ यात्रा की काफी तलाश की लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। जेल पुलिस के गोताखोर दोनों कावड़ यात्रा की तलाश कर रहे हैं।

Edited By: Nitesh Srivastava