ऑपरेशन कालनेमि: हरिद्वार में दो ढोंगी गिरफ्तार, पुलिस के समझाने पर भी लोगों को भ्रमित करते रहे
श्यामपुर पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमि के तहत चंडीघाट क्षेत्र से साधु वेशधारी दो ढोंगियों को गिरफ्तार किया। ये ढोंगी श्रद्धालुओं को जादू-टोने का झांसा देकर ठगी का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि समझाने पर भी वे लोगों को भ्रमित करते रहे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और ऐसे ढोंगियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
संवाद सूत्र, जागरण श्यामपुर। ऑपरेशन कालनेमि के तहत श्यामपुर थाना पुलिस ने शनिवार को चंडीघाट क्षेत्र से साधु वेशधारी दो ढोंगियों को गिरफ्तार किया है। दोनों श्रद्धालुओं को भ्रमित कर ठगी का प्रयास कर रहे थे।
थानाध्यक्ष मनोज शर्मा ने हेड कांस्टेबल बृजमोहन, कांस्टेबल सुनील कुमार व अनिल रावत के साथ चंडीघाट क्षेत्र में अभियान चलाया। इस दौरान साधु की वेशभूषा में दो लोग चंडी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को जादू-टोने से समस्याओं का हल करने का झांसा देकर ठगी का प्रयास कर रहे थे।
दोनों को समझाया गया, फिर भी लोगों को कर रहे थे भ्रमित
थानाध्यक्ष मनोज शर्मा ने बताया कि दोनों को समझाया गया, लेकिन वह लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते रहे। इस पर दोनों को पकड़कर पुलिस थाने ले आई। आरोपितों ने अपने नाम सनातन गिरी निवासी चंडीघाट माजरा और उत्तम पासवान निवासी चंडीघाट बताया। दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि ऐसे ढोंगियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।