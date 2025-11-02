ऑपरेशन कालनेमि: हरिद्वार में दो ढोंगी गिरफ्तार, पुलिस के समझाने पर भी लोगों को भ्रमित करते रहे

संवाद सूत्र, जागरण श्यामपुर। ऑपरेशन कालनेमि के तहत श्यामपुर थाना पुलिस ने शनिवार को चंडीघाट क्षेत्र से साधु वेशधारी दो ढोंगियों को गिरफ्तार किया है। दोनों श्रद्धालुओं को भ्रमित कर ठगी का प्रयास कर रहे थे।

थानाध्यक्ष मनोज शर्मा ने हेड कांस्टेबल बृजमोहन, कांस्टेबल सुनील कुमार व अनिल रावत के साथ चंडीघाट क्षेत्र में अभियान चलाया। इस दौरान साधु की वेशभूषा में दो लोग चंडी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को जादू-टोने से समस्याओं का हल करने का झांसा देकर ठगी का प्रयास कर रहे थे।