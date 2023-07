Haridwar: बारिश के पानी में डूबकर 2 की मौत, तेज बहाव के चलते नाले में बहा युवक; जलभराव से तालाब में डूबा किशोर

कोतवाली क्षेत्र में भारी वर्षा के दौरान एक युवक और एक किशोर की डूबकर मौत हो गई। युवक अपनी गाय बांधने गया था जबकि किशोर बकरे के लिए चारा लेने निकला था। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया है। बुधवार सुबह से हो रही तेज वर्षा के कारण जगह-जगह जलभराव रहा। सड़कें पानी से लबालब भरी थी। लक्सर निवासी अजय अपनी गाय बांधने के लिए निकला था।

बारिश के पानी में डूबकर 2 की मौत

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, लक्सर: कोतवाली क्षेत्र में भारी वर्षा के दौरान एक युवक और एक किशोर की डूबकर मौत हो गई। युवक अपनी गाय बांधने गया था। जबकि, किशोर बकरे के लिए चारा लेने निकला था। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया है। नाले के तेज बहाव में बह गया अजय बुधवार सुबह से हो रही तेज वर्षा के कारण जगह-जगह जलभराव रहा। सड़कें पानी से लबालब भरी थी। लक्सर निवासी अजय अपनी गाय बांधने के लिए निकला था तभी उसका पैर फिसला और वह बगल में बह रहे नाले में जा गिरा। बारिश के पानी के कारण नाले का बहाव इतना तेज था कि अजय को बहा ले गया। शोर मचाने पर कुछ लोगों ने आगे जाकर उसे रोका लेकिन, पेट में काफी पानी चले जाने के कारण वह संभल नहीं सका। अस्पताल ले जाने पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जलभराव के चलते तालाब में डूब गया किशोर इसी तरह मोहम्मदपुर कुन्हारी निवासी सुब्हान का 10 साल का बेटा अर्शलीन अपने बकरे के लिए पत्ते लेने गया था। जलभराव के कारण तालाब और सड़क का लेवल बराबर हो गया, जिससे किशोर को पता ही नहीं चला और वह तालाब में डूब गया। घर वापस नहीं लौटने पर परिवार ने किशोर की तलाश की। घंटों बाद उसका शव तालाब में तैरता मिला, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है।

Edited By: riya.pandey