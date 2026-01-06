शराब ठेके के सेल्समैन से नकदी लूटने वाले दो बदमाश गिरफ्तार, अय्याशी के लिए देते थे लूट की घटनाओं को अंजाम

संवाद सूत्र, जागरण, बहादराबाद: जगजीतपुर शराब ठेके के सेल्समैन से नकदी से भरा बैग लूटने वाले दो बदमाशों को बहादराबाद थाने की पुलिस और एसओजी ने मिलकर गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से लूटी गई 4.60 लाख रुपये की नकदी और लूट की रकम से खरीदा गया मोबाइल फोन, तमंचा व सिडकुल क्षेत्र से चुराई गई बाइक भी बरामद कर ली गई। अन्य फरार आरोपितों की तलाश में एक पुलिस टीम दबिश दे रही है।

पलिस के मुताबिक, थाना झबरेड़ा निवासी हीराहेड़ी निवासी अशोक कुमार शराब के ठेकेदार हैं। उन्होंने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 30 दिसंबर को उनके जगजीतपुर शराब ठेके का सेल्समैन कृष्णा राणा ठेके से पेमेंट लेकर चला था। बहादराबाद के बौगला से भी शराब के ठेके से कुछ रकम ली।

कुल 6.20 लाख रुपये लेकर थ्री व्हीलर से रुड़की की ओर जा रहा था। तभी बाइक सवार बदमाशों ने थ्री व्हीलर रुकवाया और कृष्णा के हाथ से नोटों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए थे। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोबाल के निर्देश पर एसओजी निरीक्षक नरेंद्र बिष्ट और बहादराबाद थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा के नेतृत्व में सयुंक्त टीम का गठन किया गया था।

सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर तंत्र और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बदमाशों की पहचान करते हुए दो शातिर बदमाशों को नहर की पटरी तिरछा पुल से दबोच लिया। तलाशी लेने पर उनसे 4.60 लाख की नकदी, लूटी गई रकम से खरीदा गया मोबाइल, एक अदद तमंचा 315 बोर मय जिंदा कारतूस, सिड़कुल क्षेत्र से चोरी की गई बाइक बरामद की।

आरोपितों ने अपने नाम श्रवण गिरि निवासी ग्राम दुगचाडा थाना देवबंद जिला सहारनपुर हाल दौलतपुर बहादराबाद हरिद्वार, प्रणव निवासी ग्राम धनौरा थाना पिरान कलियर बताए। थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा ने बताया कि आरोपित अय्याशी के लिए लूट पाट करते थे। मुख्य सरगना श्रवण के खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जबकि प्रणव के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में उनके दो और साथियों के नाम प्रकाश में आए हैं, उनकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।