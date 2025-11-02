राष्ट्रपति दौरे पर हरिद्वार में बदला ट्रैफिक प्लान, भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बंद
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पतंजलि दौरे के कारण हरिद्वार में यातायात व्यवस्था बदली गई है। सुबह 6 बजे से भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। दिल्ली से आने वाले वाहनों को लक्सर और रुड़की से आने वालों को धनौरी होते हुए हरिद्वार भेजा जाएगा। वीआईपी वाहन आचार्यकुलम में और सामान्य वाहन फ्लाईओवर के नीचे पार्क होंगे।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के पतंजलि दौरे के मद्देनजर यातायात डायवर्जन प्लान लागू रहेगा। राष्ट्रपति के पहुंचने से एक घंटा पहले ही वाहनों को यातायात प्लान के हिसाब से डायवर्ट कर दिया जाएगा। हाइवे पर सुबह छह बजे से ही भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित लगाया है।
सुबह छह बजे से भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध
एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि वीवीआईपी कार्यक्रम प्रारम्भ होने से एक घंटा पूर्व दिल्ली से आने वाले समस्त वाहनों को नगला इमरती से डायवर्ट कर लक्सर से कनखल से हरिद्वार भेजा जाएगा।
- रूड़की से आने वाले समस्त वाहन पिरान कलियर से धनौरी होते हुए हरिद्वार आएंगे।
- हरिद्वार से दिल्ली की ओर जाने वाले समस्त वाहन पतंजलि फ्लाईओवर की सर्विस लेन से होते हुए जाएंगे।
- वीवीआईपी कार्यक्रम के दौरान पतंजलि फ्लाईओवर पर बैरियर व ड्यूटी लगाकर सभी तरह का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
- पतंजलि विश्वविद्यालय सर्विस लेन पर बैरियर व ड्यूटी लगाकर समस्त प्रकार का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
- सल्फर मोड़ बहादराबाद से यदि कोई यातायात पतंजलि की ओर आता है तो उसे शान्तरशाह पुलिस चौकी से शान्तरशाह अंदर सड़क मार्ग से पथरी रौ-पुल से हरिद्वार भेजा जाएगा।
- रायवाला से हरिद्वार की ओर आने वाला यातायात को सप्तऋषि से भारत माता मंदिर से होते हुए पुराना एआरटीओ चौक पर रोका जाएगा।
- नजीबाबाद व चंडी चौक से ऋषिकेश की ओर जाने वाले यातायात को आनन्दवन समाधि सर्विस लेन कट से 200 मीटर पूर्व रोका जाएगा।
- नजीबाबाद व चंडी चौक से दिल्ली की ओर जाने वाले यातायात को अलकनंदा सर्विस लेन कट से 200 मीटर पूर्व रोका जाएगा।
- शंकराचार्य चौक से दिल्ली की ओर जाने वाले यातायात को गायत्री लोक सर्विस लेन कट से डायवर्ट कर गुरूकुल कांगड़ी सर्विस लेन कट से 200 मीटर पूर्व रोका जाएगा।
- गुरूकुल कांगड़ी से दिल्ली की ओर जाने वाले यातायात को राइस मिल तिराहा सर्विस लेन कट से डायवर्ट कर हरिलोक तिराहा सर्विस लेन कट से 200 मीटर पूर्व रोका जाएगा।
- भगवानपुर से हरिद्वार व सिडकुल की ओर आनेे वाले यातायात को धनौरी से सुमन नगर से होते हुए सिडकुल व हरिद्वार भेजा जाएगा।
यह रहेगी पार्किंग व्यवस्था
पतंजलि विश्वविद्यालय मेन गेट से अन्दर परिसर और ब्वायज मैस बैरियर से कार्यक्रम स्थल की ओर समस्त वाहन प्रतिबन्धित रहेंगे। कार्यक्रम में आए समस्त वीआईपी और अधिकारियों के वाहनों की पार्किंग आचार्यकुलम में रहेगी। जबकि सामान्य पार्किंग व्यवस्था फ्लाइओवर के नीचे खाली स्थान और फेज-1 पर रहेगी।
