डाक कांवड़ यात्रियों के लोडर वाहन की टक्कर से मासूम बच्ची समेत तीन यात्रियों की मौत, आरोपियों पर दर्ज मुकदमा

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: डाक कांवड़ यात्रियों के लोडर वाहन की टक्कर से मासूम बच्ची और उसके पिता सहित तीन यात्रियों की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी कांवड़ यात्रियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कांवड़ यात्रियों के लोडर ने दो बाइकों मारी टक्कर वहीं, एम्स ऋषिकेश में भर्ती महिला का उपचार जारी है। तीन दिन पहले सिडकुल से दो फैक्ट्री कर्मचारी अलग-अलग बाइक पर बिजनौर और मुरादाबाद जा रहे थे। तभी शंकराचार्य चौक के पास कांवड़ यात्रियों के लोडर ने दोनों बाइक में टक्कर मार दी थी। हादसे में रोहित निवासी सिवाला बिजनौर, पुष्पेंद्र निवासी ग्राम अहमदपुर नीगू नगला, कांठ मुरादाबाद और रोहित की एक साल की मासूम बेटी माहिरा की मौत हो गई थी। जबकि रोहित की पत्नी पूजा घायल हो गई थी। इस मामले में पुष्पेंद्र के रिश्ते के भाई शिवम ने कनखल थाने में आरोपी कांवड़ यात्रियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। थानाध्यक्ष नितेश शर्मा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

