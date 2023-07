Haridwar News: जब नदी में बहने लगे हजारों प्लास्टिक के ड्रम, लूटने के लिए कूदे लोग; वीडियो हुई वायरल

Haridwar News रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में दादूपुर गोविंदपुर से सुमननगर जाने वाले मार्ग पर रौ नदी के किनारे एक कबाड़ी ने अपना गोदाम बनाया हुआ है। कुछ दिन पहले ही नदी की तरफ दीवार बनाई गई थी। लगातार वर्षा के चलते रौ नदी उफना गई और कटाव होने के कारण गोदाम की दीवार ढह गई। इस दीवार के गिरने से हजारों ड्रम पानी में बहने लगे।

जब नदी में बहने लगे हजारों प्लास्टिक के ड्रम, लूटने के लिए कूदे लोग; वीडियो हुई वायरल

Your browser does not support the audio element.

हरिद्वार, जागरण संवाददाता। वर्षा ने उत्तराखंड में शहर से लेकर देहात तक ऐसी आफत मचाई कि हर तरफ अफरा तफरी मची रही। रानीपुर क्षेत्र के सुमननगर में एक कबाड़ी के गोदाम की दीवार ढहने पर हजारों की संख्या में प्लास्टिक के ड्रम बहकर गंगनहर में पहुंच गए। मुफ्त के ड्रम घर ले जाने के लिए लोगों में दिनदहाड़े लूट मच गई। इतना ही नहीं, ड्रम पकड़ने के लिए लोग अपनी जान हथेली पर रखकर गंगनहर में भी कूद गए। हादसे में लाखों का नुकसान हुआ है। गोदाम नदी की जमीन पर बना होने की बात भी सामने आई है। नदी के ऊपर उतरा रहे ड्रम को देखकर तो साफ है कि बारिश ने बड़ा नुकसान किया है। गोदाम की दीवार ढही, बहे ड्रम रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में दादूपुर गोविंदपुर से सुमननगर जाने वाले मार्ग पर रौ नदी के किनारे एक कबाड़ी ने अपना गोदाम बनाया हुआ है। कुछ दिन पहले ही नदी की तरफ दीवार बनाई गई थी। लगातार वर्षा के चलते रौ नदी उफना गई और कटाव होने के कारण गोदाम की दीवार ढह गई। गोदाम के अंदर रखे हजारों की संख्या में प्लास्टिक के ड्रम बहकर गंगनहर में जाने लगे। जिससे राहगीरों की भीड़ जमा हो गई और लोग रुक-रुक कर ड्रम पकड़ने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो कई चश्मदीदों ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर डाल दी। जिसके बाद आस पास के गांवों से लोग सुमननगर की तरफ दौड़ पड़े और बंद पड़ी गंगनहर में कूदकर ड्रम पकड़ने लगे। कबाड़ी की आंखों के सामने उसका लाखों का माल दिनदहाड़े लुटता रहा। कटहरा बाजार की दुकानों में घुसा पानी हरिद्वार वर्षा का पानी ज्वालापुर कटहरा बाजार की दुकानों में घुसने से व्यापारियों का लाखों का नुकसान हुआ है। रात भर वर्षा के चलते पानी दुकानों के अंदर चला गया। सुबह दुकान खोलने पर व्यापारियों ने बाल्टी भर-भरकर घंटों तक पानी निकाला। व्यापारी नेता आशीष मेहता ने बताया कि बाजार में 50 से ज्यादा दुकानों में वर्षा का पानी घुसा है। बताया कि नगर निगम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण नाला सफाई के नाम पर हु

Edited By: Swati Singh