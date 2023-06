Haridwar News: भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुई पुलिया, 10 गांव के लोग प्रभावित; AAP ने दी आंदोलन की चेतावनी

Haridwar News ज्वालापुर विधानसभा की ग्राम पंचायत अलावलपुर के ग्राम डेरा कराल में भारी बारिश के चलते दुपहिया वाहन पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिया के टूटने से 10 गांव के लोग प्रभावित हुए है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वह सामान लेने नहीं जा पा रहेहैं। उधर अधिकारी शिकायत तो सुन रहे लेकिन फिल्ड पर कोई नहीं हुंचा है।

भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुई पुलिया, 10 गांव के लोग प्रभावित; AAP ने दी आंदोलन की चेतावनी

हरिद्वार, जागरण संवाददाता। उत्तराखंड में बारिश से हाल-बेहाल है। मानसून के दस्तक के साथ ही नदी-नाले उफान पर पहुंच गए हैं। ज्वालापुर विधानसभा की ग्राम पंचायत अलावलपुर के ग्राम डेरा कराल में भारी बारिश के चलते दुपहिया वाहन पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिया के टूटने से 10 गांव के लोग प्रभावित हुए है। ग्रामीणों के बार-बार फोन करने के बाद भी क्षेत्रीय विधायक अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने विधानसभा प्रभारी ममता सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। और उन्हें आश्वस्त किया कि यदि क्षेत्रीय विधायक 10 दिन के भीतर कोई सकारात्मक जवाब नहीं देते तो आम आदमी पार्टी ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन करेगी। पुलिया टूटने से लोग हो रहे परेशान पार्टी की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा हेमा भंडारी ने कहा की भारी बारिश के चलते पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। जिससे ग्रामीणों के आवाजाही पर रोक लग गई है। पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को 8 से 10 किलोमीटर घूम कर आना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्कूल खुलने से अभिभावकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। करीब 2 वर्ष पूर्व ग्रामीणों ने परस्पर सहयोग से पुलिया का निर्माण कराया था। काफी लंबे समय से ग्रामीण स्थाई पुलिया की मांग कर रहे हैं। पूर्व एवं वर्तमान विधायक ग्रामीणों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग कर रहे फोन, नहीं आए अधिकारी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष और प्रभारी ज्वालापुर ममता सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों की एक टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा है। क्षेत्रीय विधायक रवि बहादुर को ग्रामीणों द्वारा बार-बार फोन करने पर भी कोई नहीं आया है। यदि 10 दिवस के भीतर समस्या का समाधान नहीं होता तो आम आदमी पार्टी ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन करेगी। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महिला मोर्चा हेमा भंडारी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष ममता सिंह, , महानगर अध्यक्ष हरिद्वार अनिल सती, विधानसभा अध्यक्ष ज्वालापुर कुर्बान अली, अमित कुमार, मोहित मौजूद रहे।

Edited By: Swati Singh