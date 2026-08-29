कंगना से विवाद पर स्वामी रामदेव ने बढ़ाया स्नेह का हाथ, मिठाई भेजकर बोले- संवाद से करें अंत

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। पिछले दिनों अपने और भाजपा सांसद कंगना रनौत के बीच बयानों को लेकर उठे विवाद पर स्वामी रामदेव ने रक्षाबंधन के बहाने विवाद का पटाक्षेप करने का संदेश दिया है।

स्वामी रामदेव कहा कि वह अपनी श्रद्धामयी बहन कंगना रनौत के लिए मिठाई और उपहार डाक से भेज रहे हैं। उनसे फोन पर बात कर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी देंगे।

स्वामी रामदेव ने कहा कि विवाद यदि हुआ भी है तो उसे संवाद के माध्यम से समाप्त किया जाना चाहिए। नफरत देश को पीछे ले जाती है, इसलिए किसी भी कारण से एक-दूसरे के प्रति बैर-भाव नहीं होना चाहिए।

रक्षाबंधन के अवसर पर पतंजलि योगपीठ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वामी रामदेव ने कहा कि यह पर्व भाई-बहन के रिश्ते को मजबूत करने के साथ समाज और राष्ट्र में प्रेम, सद्भाव और परस्पर सम्मान का संदेश देने वाला है।

लक्ष्मी ने राजा बलि को और माता पार्वती ने भगवान कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधा था। वैदिक काल में ब्राह्मण क्षत्रियों की कलाई पर राखी बांधते थे। इसका भाव ज्ञान, शौर्य और प्रेम के संगम से जुड़ा है। जब ज्ञान का शौर्य के साथ और शौर्य का प्रेम के साथ संगम होता है, तभी राष्ट्र आगे बढ़ता है।

स्वामी रामदेव ने कहा कि पिछले दिनों जाति, वर्ग, समुदाय और मजहब के नाम पर सड़कों से लेकर संसद तक जिस तरह का हंगामा और अराजकता देखने को मिली, वह संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय और नैतिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। लोकतंत्र और संविधान का मूल संदेश ही परस्पर सम्मान और मिल-जुलकर रहने का है।

उन्होंने कहा कि भाई-बहन, गुरु-शिष्य, पति-पत्नी और समाज के सभी वर्गों के बीच परस्पर प्रीति होनी चाहिए। देशवासियों को आने वाले कुछ वर्षों के लिए प्रेमपूर्वक अपने कर्तव्यों, स्वधर्म और जवाबदेही का पूरी प्रमाणिकता से निर्वहन करने को अपना संकल्प बनाना चाहिए। ऐसा होने पर भारत श्रेष्ठ बनेगा और भारतीय नागरिक सर्वश्रेष्ठ बनेगा।

शिक्षा, चिकित्सा, शोध, कृषि, अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र के क्षेत्र में भारत को विश्व में अग्रणी बनाकर विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठित करना ही इस पर्व का व्यापक संदेश होना चाहिए। नफरत नहीं, परस्पर प्रीति बने देश का एजेंडा हरिद्वार स्वामी रामदेव ने कहा कि जाति, वर्ग, समुदाय और मजहब के नाम पर खड़े किए जा रहे वैमनस्य से देश कमजोर होता है। सभी वर्ग एक-दूसरे का सम्मान करें और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करें। यही भारत को श्रेष्ठ और विश्वगुरु बनाने का मार्ग है। उन्होंने कहा कि भारत का सामाजिक ताना-बाना विभिन्न जातियों, वर्गों और समुदायों से मिलकर बना है।