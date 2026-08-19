हरिद्वार में खून की तस्करी का खेल! सपा नेता के ट्रस्ट के नाम पर लगते थे कैंप... बिन डॉक्टर निकाला जाता था ब्लड

मेहताब आलम, हरिद्वार। रक्तदान शिविर लगाकर खून का धंधा करने वाले गिरोह के सरगना दुष्यंत के पिता व बिजनौर के सपा नेता व अधिवक्ता मदन लाल सैनी ने कुछ महीने पहले ही ट्रस्ट बनाकर लक्सर में ब्लड बैंक शुरू किया था।

इस धंधे में मदन लाल सैनी की भूमिका स्पष्ट करने के लिए पुलिस ने नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया है। ट्रस्ट के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ की जा सकती है। खुलकर सामने आ रही कई परतें लक्सर क्षेत्र के गांवों में घूम-घूमकर शिविरों में रक्त इकट्ठा करने के बाद उसे पड़ोसी राज्य के अलग-अलग जिलों में बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़ होने के बाद कई परतें खुलकर सामने आ रही हैं। पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि बिजनौर निवासी सपा नेता व पेशे से अधिवक्ता मदन लाल सैनी ने करीब चार महीने पहले ट्रस्ट बनाकर लक्सर में अमृत ब्लड बैंक का संचालन शुरू किया था।

ग्रामीण क्षेत्र में रक्तदान के प्रति जागरुकता लाना और रक्तदान कर जरूरतमंदों की जान बचाना ट्रस्ट का उद्देश्य बताया गया था। लेकिन गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने जांच की तो रक्तदान शिविर की आड़ में खून तस्करी का खेल निकलकर सामने आया। जिससे ब्लड बैंक व ट्रस्ट के साथ ही संचालकों की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है।

चूंकि, शिविर इसी ब्लड बैंक के नाम से लगाए जाते थे और रक्तदान करने पर प्रमाण पत्र भी अमृत ब्लड बैंक के नाम से जारी होते थे। इसलिए ट्रस्ट संचालक मदन लाल सैनी की भूमिका को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। पूछताछ में कई अहम सवालों के जवाब पुलिस को मिल सकते हैं।

कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कामेंद्र और दयाराम के डिप्लोमा पर संदेह जांच में यह भी पता चला है कि रक्तदान शिविरों में कोई चिकित्सक मौजूद नहीं होता था। कामेंद्र और दयाराम खून निकालने और उसे स्टोर करने की जिम्मेदारी संभालते थे। कामेंद्र ने मुरादाबाद और दयाराम ने अलीगढ़ में बतौर लैब टेक्नीशियन काम करने का दावा किया है। दोनों का कहना है कि उन्होंने डीएनएलटी यानी डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरट्री किया हुआ है, लेकिन पुलिस को इस पर शक है। विवेचक विपिन कुमार की ओर से दोनों का डिप्लोमा जांच के लिए भेजा जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ब्लड सेंटर पहुंचकर की जांच पड़ताल लक्सर: रक्तदान शिविर लगाकर लोगों से खून लेने और फिर खून को बिजनौर ले जाकर बेच देने के मामले में सीएमओ के निर्देश पर मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम लक्सर पहुंची। टीम ने ब्लड सेंटर पहुंचकर जांच की। एसीएमओ डा. अनिल वर्मा ने बताया कि संबंधित रक्तदान केंद्र की जांच के आदेश दिए गए हैं।