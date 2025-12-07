Train Cancel: शताब्दी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन सोमवार को रद, हरिद्वार-दून सेक्शन पर मरम्मत के लिए लिया ब्लॉक

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रेलवे प्रशासन की ओर से हरिद्वार-देहरादून रेलखंड के भीमगोड़ा टनल के समीप पुलिया मरम्मतीकरण कार्य के चलते सोमवार को सेक्शन पर ब्लॉक लिया गया है। सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा।

हरिद्वार-दून सेक्शन पर सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक लिया गया है ब्लॉक

यात्रियों को असुविधाएं नहीं हो इसके लिए रेलवे प्रशासन की ओर से नई दिल्ली-देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस, अहमदाबाद मेल, लिंक एक्सप्रेस और हरिद्वार-ऋषिकेश के बीच संचालित पैसेंजर ट्रेन को सोमवार को रद किया गया है। उप स्टेशन अधीक्षक बीके मलिक ने बताया कि सोमवार को वंदे भारत और नैनी एक्सप्रेस पहले से ही शेड्यूल में नहीं है।