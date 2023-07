Sawan Somwar 2023: भोले की भक्ति में रमी देवभूमि, श्रावण मास के तीसरे सोमवार को शिवालयों में सुबह से भीड़

Sawan Somwar 2023 श्रावण मास के तीसरे सोमवार को देवभूमि उत्‍तराखंड एक बार फ‍िर भोले की भक्ति में रमा दिखाई दिया। हरिद्वार के कनखल स्थित श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर में बम-बम भोले के जयकारे के साथ श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे। इसी तहर राज्‍य भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्‍त लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे।

