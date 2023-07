Haridwar: यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में हरिद्वार पहुंचे डॉ. संजीव बालियान, सेल्फी लेने के लिए लगी भीड़

Haridwar मंगलवार से केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. संजीव बालियान ने अपनी कांवड़ यात्रा शुरू की थी। बुधवार को रुड़की पहुंचने के बाद उन्होंने मंगलौर क्षेत्र में रात्रि विश्राम किया और सुबह यात्रा शुरू की। सुबह नारसन बॉर्डर पर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। श्रद्धालु भी उनके साथ सेल्फी लेने के लिए इकट्ठा हो गए।

हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकलने केंद्रीय मंत्री पहुंचे मुजफ्फरनगर की सीमा में

नारसन, संवाद सूत्र। समान नागरिक संहिता के समर्थन में हरिद्वार से मुजफ्फरनगर पैदल कावड़ यात्रा करते हुए गुरुवार की सुबह केंद्रीय राज्य मंत्री नारसन पर पहुंचे। यहां पर उनके साथ सेल्फी लेने के लिए भीड़ उमड़ी। वहीं ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। मंत्री को देखने और उनके साथ पहुंचने फोटो लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गए। मंगलवार से केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. संजीव बालियान ने अपनी कांवड़ यात्रा शुरू की थी। बुधवार को रुड़की पहुंचने के बाद उन्होंने मंगलौर क्षेत्र में रात्रि विश्राम किया और सुबह यात्रा शुरू की। सुबह नारसन बॉर्डर पर उनका स्वागत किया गया। समान नागरिक संहिता कानून हर नागरिक के लिए लाभकारी इस मौके पर डॉ. संजीव बालियान ने कहा कि कि केंद्र सरकार के द्वारा लाया जा रहा समान नागरिक संहिता कानून भारत के हर नागरिक के लिए लाभकारी होगा। उससे भारत के सभी नागरिकों को सामान हक मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल यूसीसी के खिलाफ एक वर्ग को भड़काने का काम कर रहे हैं जो देश हित में नहीं है। यूसीसी का उद्देश्य महिलाओं एवं धार्मिक वर्गो को सुरक्षा प्रदान करता है। जोर-शोर से काम कर रहा है पशुपालन विभाग डॉ. संजीव बालियान ने कहा कि उत्तराखंड में पशुपालन विभाग जोर शोर से काम कर रहा है। इस मौके पर राजीव राणा, अजीत सिंह, पंकज राठी, धीरेंद्र, अनिरुद्ध वर्मा, राजेंद्र सिंह, आदेश राठी, चौधरी उदयवीर मलिक और कुशलवीर आदि लोग मौजूद रहे। हीं दूसरी ओर मंत्री डॉ संजीव बालियान ने पशु चिकित्साधिकारी डॉ. सत्य विकास से पशुपालन विभाग में चलाई जा रही है। इसके अलावा इमरजेंसी सेवा 1962 एंबुलेंस की जानकारी ली।

