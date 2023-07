Kanwar Yatra 2023: भगवा रंग में रंगी कांवड़ पटरी हुई सूनी; अब हाईवे पर उमड़ा डाक कांवड़ यात्रियों का सैलाब

हरिद्वार में कई दिनों से भगवा रंग में रंगी कांवड़ पटरी अब सूनी हो गई है वहीं हाईवे पर डाक कांवड़ यात्रियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। गुरुवार को हाईवे से होकर कांवड़ यात्री भारी संख्या में गुजरे।

हाईवे पर उमड़ा डाक कांवड़ यात्रियों का सैलाब

जागरण संवाददाता, रुड़की: कई दिनों से भगवा रंग में रंगी कांवड़ पटरी अब सूनी हो गई है, वहीं हाईवे पर डाक कांवड़ यात्रियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। गुरुवार को हाईवे से होकर कांवड़ यात्री भारी संख्या में गुजरे। डीजे पर भगवान शिव के भजनों पर झूमते हुए कांवड़ यात्री अपने गंतव्य की ओर बढ़े। कांवड़ पटरी मार्ग पर यात्रियों के लिए लगाए गए थे कांवड़ शिविर चार जुलाई को कांवड़ यात्रा की विधिवत शुरुआत से ही कांवड़ पटरी भगवा रंग में रंग गई थी। करीब आठ दिन कांवड़ पटरी पर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश से कांवड़ यात्रा पर पैदल आए शिव भक्तों की भारी भीड़ रही। ऐसे में शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से कांवड़ पटरी मार्ग पर कांवड़ यात्रियों के लिए कांवड़ शिविर लगाए गए थे। जहां पर मीलों पैदल चलकर आने वाले कांवड़ यात्रियों को भोजन, विश्राम और चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही थी। हाईवे पर उमड़ी डाक कांवड़ यात्रियों की भीड़ कांवड़ यात्री भी यहां पर भोजन ग्रहण करने के साथ ही विश्राम कर रहे थे। अब क्योंकि पैदल कांवड़ यात्रियों की संख्या कम हो गई है, ऐसे में कांवड़ पटरी मार्ग पर लगाए गए। उधर, गुरुवार को कांवड़ पटरी से कम संख्या में कांवड़ यात्री गुजरते दिखाई दिए, वहीं कांवड़ पटरी के सूनी होते ही हाईवे पर डाक कांवड़ यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। डीजे से लदे वाहनों में डाक कांवड़ यात्री भोले के भजनों पर झूमते हुए जा रहे हैं। वहीं, हाईवे से होकर गुजरने वाली मनमोहक झांकियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं।

