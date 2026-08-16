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मायके से नाबालिक भांजे संग फुर्र हुई मामी, साथ ले गई नगदी और जेवरात

By Krishna kumar sharma Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Sun, 16 Aug 2026 01:45 PM (IST)

देहरादून की एक महिला दिल्ली स्थित अपने मायके से रुड़की के नाबालिग भांजे संग 80 हजार नकद और जेवरात लेकर फरार हो गई। परिजनों की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने नाबालिग के परिवार से पूछताछ शुरू कर दी है।

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जागरण संवाददाता, रुड़की। देहरादून निवासी महिला दिल्ली के नागलोई स्थित अपने मायके से रुड़की के नाबालिक भांजे के साथ फरार हो गई। वह घर से 80 हजार की नगदी और जेवरात लेकर गायब हुई है।

परिवार के लोग उसकी तलाश में रुड़की पहुंचे और कोतवाली सिविल लाइन पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग के पठानपुरा निवासी परिवार के लोगों से पूछताछ शुरू की है।

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