मायके से नाबालिक भांजे संग फुर्र हुई मामी, साथ ले गई नगदी और जेवरात

जागरण संवाददाता, रुड़की। देहरादून निवासी महिला दिल्ली के नागलोई स्थित अपने मायके से रुड़की के नाबालिक भांजे के साथ फरार हो गई। वह घर से 80 हजार की नगदी और जेवरात लेकर गायब हुई है।

परिवार के लोग उसकी तलाश में रुड़की पहुंचे और कोतवाली सिविल लाइन पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग के पठानपुरा निवासी परिवार के लोगों से पूछताछ शुरू की है।

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