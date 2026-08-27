रुड़की में दवाई कंपनी की महिला सुपरवाइजर से मारपीट और छेड़छाड़, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

जागरण संवाददाता, मंगलौर। रुड़की के मंगलौर में दवाई कंपनी में कार्यरत महिला सुपरवाइजर के साथ मारपीट छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। महिला के साथ की गई मारपीट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला सुपरवाइजर रुड़की के कृष्ण नगर निवासी है।

दवाई कंपनी मंगलौर के झबरेड़ा मार्ग पर स्थित है। महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह गुरुवार की सुबह अपनी ड्यूटी पर जा रही थी। रास्ते में हिमांशु, तनू, उदित और 5 अन्य अज्ञात लोगों ने उसे जबरन रोक लिया।