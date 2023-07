Roorkee News: कांवड़ समेत यात्री गंगनहर में कूदा, बचाने को साथी ने लगाई छलांग; दोनों लापता

Roorkee News कलियर के धनोरी में नीले पुल के पास हरिद्वार से जल लेकर आ रहा एक कांवड़ यात्री कांवड़ समेत गंग नहर में कूद गया यह देख मौके पर हड़कंप मच गया। घटना को लेकर अफरा-तफरी मच गई। जल पुलिस के गोताखोरो ने दोनों यात्रियों को बचाने के लिए घंटों तक गंगनहर खंगाली लेकिन कोई पता नहीं चल पाया।

Roorkee News: पुलिस के गोताखोरों ने घंटों तक इनकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया।

Your browser does not support the audio element.

HighLights - उसे बचाने के लिए गंग नहर में कूदा साथी भी लापता - कलियर में धनोरी नीले पुल के पास शुक्रवार रात एक बजे की घटना - कावड़ यात्रियों के नाम पते की जानकारी जुटा रही पुलिस

जागरण संवाददाता, रुड़की: Roorkee News: कलियर के धनोरी में नीले पुल के पास हरिद्वार से जल लेकर आ रहा एक कांवड़ यात्री कांवड़ समेत गंग नहर में कूद गया यह देख मौके पर हड़कंप मच गया। उसके साथ चल रहा उसका साथी भी उसे बचाने के चक्कर में गंगनहर में डूब गया। घटना को लेकर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस के गोताखोरों ने घंटों तक इनकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। शुक्रवार की रात दो कांवड़ यात्री कांवड़ लेकर रुड़की की तरफ आ रहे थे। दोनों कांवड़ यात्री दोस्त थे। जैसे ही दोनों कलियर के धनोरी में नीले पुल के पास पहुंचे तो अचानक ही इनमें से एक कांवड़ यात्री ने कांवड़ समेत गंग नहर में छलांग लगा दी। उसे गंग नहर में कूदते देख साथी हक्का-बक्का रह गया। साथी के गंगनहर में कूदने पर दूसरे कांवड़ यात्री ने शोर मचा दिया। जिसके बाद आसपास के कांवड़ यात्री भी मौके पर पहुंच गए। इसी दौरान साथी को बचाने के चक्कर में दूसरे कांवड़ यात्री ने भी गंगनहर में छलांग लगा दी। दूसरा कांवड़ यात्री भी गंगनहर में डूब कर लापता हो गया। सूचना मिलते ही कलियर थाना प्रभारी जहांगीर अली पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जल पुलिस के गोताखोरो ने दोनों यात्रियों को बचाने के लिए घंटों तक गंगनहर खंगाली, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि गंगनहर में कूदने वाले कावंड़ यात्रियों के बारे में अभी पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। दोनों कांवड़ यात्री कहां के थे। उनके नाम और पते की जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही कांवड़ यात्री गंग नहर में कूदने की वजह भी पता नहीं चल पाई है।

Edited By: Nirmala Bohra