रुड़की जिला सहकारी बैंक चुनाव की तैयारी जोरों पर, नामांकन शुरू मतदाता सूची पर विवाद

जागरण संवाददाता रुड़की। जिला सहकारी बैंक रुड़की के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची तैयार कर ली गई है। इस चुनाव में कुल 165 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर बैंक के 13 पदों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। चुनाव प्रक्रिया के अगले चरण के रूप में मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी।

निर्वाचन को लेकर संबंधित स्तर पर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। चुनाव अधिकारी जितेंद्र कुमार को निर्वाचन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी देखरेख में नामांकन से लेकर आगे की चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशियों में भी सक्रियता बढ़ गई है और विभिन्न पदों पर दावेदारी को लेकर जोड़-तोड़ शुरू होने की संभावना है।

तैयार की गई मतदाता सूची में शामिल 165 मतदाता ही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदान में हिस्सा ले सकेंगे। चुनाव में कुल 13 पदों के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन होना है। ऐसे में बैंक से जुड़े सदस्यों और संभावित प्रत्याशियों की नजर अब नामांकन प्रक्रिया पर टिकी हुई है।

मंगलवार से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशी निर्धारित नियमों के तहत अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के बाद निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चुनाव अधिकारी जितेंद्र कुमार की देखरेख में नामांकन पत्रों की जांच और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।

जिला सहकारी बैंक के चुनाव को लेकर सहकारिता क्षेत्र में भी हलचल बढ़ गई है। 13 पदों के लिए होने वाले चुनाव में किस-किस प्रत्याशी की दावेदारी सामने आती है, इसे लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही चुनावी तस्वीर और अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद है।