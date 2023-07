Roorkee News: घर में घुसे बदमाश को भीड़ ने पकड़ा तो कर दी फायरिंग, बच्चा घायल; यूपी का है आरोपित

Roorkee News उत्तराखंड के रुड़की में एक बदमाश खराब नीयत से एक फैक्ट्री कर्मचारी के मकान में घुसा। भनक लगने पर परिवार के लोगों ने शोर मचाते हुए उसकी घेराबंदी कर दी। इसी दौरान आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और आरोपित को पकड़ लिया। इस दौरान उसने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक 14 साल की बच्चा घायल हो गया है।

घर में घुसे बदमाश को भीड़ ने पकड़ा तो कर दी फायरिंग, बच्चा घायल; यूपी का है आरोपित

रुड़की, जागरण संवाददाता। भगवानपुर कस्बे के एक मकान में घुसे बदमाश को भीड़ ने पकड़ लिया और जमकर पीटा। बदमाश ने इस दौरान तमंचे से गोली चला दी। गोली लगने से 14 साल का बच्चा घायल हो गया। पुलिस ने वहां से भाग रहे आरोपित को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से तमंचा बरामद किया है घायल बच्चे को हायर सेंटर रेफर किया गया है। जबकि घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक रोशन लाल निवासी बडकली, थाना चिलकाना ,जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में की एक फैक्ट्री में कर्मचारी है। रोशन लाल अपने परिवार के साथ कस्बे में गागलहेडी तिराहे के पास स्थित एक किराए के मकान में रहता है। बताया गया है कि मंगलवार की रात एक बदमाश इनके घर में घुस गया इसी दौरान आहट होने पर परिवार के लोगों को इसका पता चल गया। भनक लगने पर परिवार के लोगों ने शोर मचाते हुए उसकी घेराबंदी कर दी। इसी दौरान आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और आरोपित को पकड़ लिया। बदमाश ने की फायरिंग, बच्चा घायल भीड़ ने बदमाश की जमकर पिटाई कर दी। अपने को फंसता देख बदमाश ने तमंचा निकालकर फायर कर दिया। जिसमें रोशनलाल के छोटे बेटे शेंकी (14) के पेट के पास गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिससे भीड़ भी सकते में आ गईं इसका फायदा उठाकर बदमाश वहां से फरार हो गया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। आनन-फानन में पुलिस ने मौके से फरार हो रहे बदमाश का पीछा कर उसे दबोच लिया। उसके पास एक तमंचा बरामद किया है। मुजफ्फरनगर का रहने वाला है आरोपित प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथान ने बताया कि पकड़े गए आरोपित का नाम विपिन निवासी मलीरा, जिला मुजफ्फरनगर ,उत्तर प्रदेश है। पकड़ा गया आरोपित पिटाई की वजह से घायल हो गया है। इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही घायल बच्चे को ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भेजा गया है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया इस मामले में शैंकी के बड़े भाई विशाल की तहरीर पर पुलिस ने विपिन के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया है।

