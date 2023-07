Roorkee News: सुबह से ही बरस रहे बादल, अलग-अलग जगह पर गिरे पेड़; लगा ट्रैफिक जाम

Roorkee News उत्तराखंड में बारिश से मुश्किलें बढ़ने लगी है। लगातार हो रही बारिश से जलभराव से लेकर भूस्खलन की समस्याएं सामने आ रही हैं। रुड़की में गुरुवार की सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश से अलग-अलग जगहों पर विशालकाया पेड़ सड़क पर गिर गए। पेड़ गिरने की वजह से बड़ा हादसा हो सकता था। लगातार हो रही बारिश से यातायात भी प्रभावित रहा।

सुबह से ही बरस रहे बादल, अलग-अलग जगह पर गिरे पेड़; लगा ट्रैफिक जाम

रुड़की, जागरण संवाददाता। उत्तराखंड में बारिश से हालात खराब हो गए हैं। जहां नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भूस्खलन से पहाड़ों पर यात्रा करना किसी खतरे से खाली नहीं है। गुरुवार को सुबह से हो रही बारिश के चलते अलग-अलग जगह पर दो पेड़ गिर गए। पेड़ों के गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत है कि किसी को कोई क्षति नहीं हुई। गुरुवार को सुबह से ही बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगह हादसे हुए। रुड़की में दो अलग-अलग जगहों पर विशालकाय पेड़ गिर गए। पेड़ इतने बड़े थे कि ये एक बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत यह रही कि पेड़ की चपेट में कोई नहीं आया। दमकल विभाग की टीम ने पेड़ को हटाकर यातायात सुचारू कराया। दमकल विभाग की टीम ने पेड़ काटकर हटाया गुरुवार को सुबह से बारिश हो रही है। जिसके चलते आफनगर झाल के पास कावड़ पट्टी मार्ग पर एक पेड़ सड़क पर गिर गया। गनीमत यह रही कि जिस समय पेड़ गिरा उस समय यहां से कोई कावड़ यात्री नहीं जा रहा थे। पेड़ गिरने की सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की टीम ने वुड कटर से पेड़ को काटकर सड़क से हटाया। इस दौरान कुछ देर तक यातायात बाधित रहा। पेड़ गिरने से रूका यातायात इसके बाद लक्सर मार्ग पर नगला इमरती गांव के निकट एक विशालकाय पेड़ सड़क पर गिर गया। कुछ लोग जब सड़क से गुजरे तो पेड़ से यातायात अवरूद्ध होते देख इसकी सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की टीम ने वुड कटर से पेट को कई हिस्सों में काटकर सड़क से हटाया। इसके बाद यातायात सुचारू हो सका।

Edited By: Swati Singh