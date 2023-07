Roorkee Accident रुड़की में एक डम्पर ने बाइक से जा रहे कांवड़ यात्रियों को कुचल दिया। पुलिस के मुताबिक रविवार की सुबह बाइक से कांवड़ यात्री जल लेकर दिल्ली की तरफ जा रहे थे। हादसे में दो कांवड़ यात्रियों की मौत हो गई। हादसे से आक्रोशित कांवड़ यात्रियों ने कार को आग लगा दी। पुलिस ने लाठी फटकार कर भीड़ को खदेड़ा।

