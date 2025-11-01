Rajat Jayanti Uttarakhand: हरिद्वार में 'देवभूमि रजत उत्सव' में पहुंचे सीएम धामी, रोबोट ने सुनाई डिजिटल इंडिया की कहानी

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हरिद्वार में आयोजित ‘देवभूमि रजत उत्सव 2025’ में प्रतिभाग कर राज्य आंदोलनकारियों और मातृशक्ति को नमन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह रजत उत्सव उत्तराखंड के स्वाभिमान और संकल्प है। साथ ही उन वीरों, माताओं और युवाओं के प्रति श्रद्धांजलि है, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस अवसर पर लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और उनकी टीम की स्टार नाइट ने समां बांधा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हरिद्वार रोड़ीबेलवाला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2000 में जब उत्तराखंड अस्तित्व में आया, तब यह नवोदित राज्य सीमित संसाधनों और भौगोलिक चुनौतियों से जूझ रहा था। लेकिन देवभूमि की जनता ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से विकास का ऐसा मार्ग प्रशस्त किया कि आज राज्य अनेक क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान प्राकृतिक सुंदरता के साथ यहां की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और आस्था से है। देवभूमि रजत उत्सव हमारी गौरवशाली विरासत और सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। इस उत्सव के माध्यम से हम यह संदेश दे रहे हैं कि उत्तराखंड अपनी परंपराओं में रचा-बसा राज्य होते हुए भी आधुनिकता और प्रगति की राह पर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार गांवों से लेकर शहरों तक, किसानों से लेकर युवाओं तक, मातृशक्ति से लेकर श्रमशक्ति तक हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाकर विकास का नया अध्याय लिख रही है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, खेल और हवाई संपर्क जैसे क्षेत्रों में व्यापक कार्य चल रहे हैं। लोकल फॉर वोकल और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड का स्वप्न साकार किया जा रहा है। कार्यक्रम में हरिद्वार महापौर किरण जैसल, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, पूर्व कैबिनेट मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष स्वामी यतीश्वरानंद, दायित्वधारी ओमप्रकाश जमदग्नि, भाजपा जिलाध्यक्ष हरिद्वार आशुतोष शर्मा, डीजी सूचना एवं मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल, सिटी मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, पूर्व विधायक संजय गुप्ता, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन आदि मौजूद रहे।

चार वर्षों के अपने कार्यकाल का उल्लेख

हरिद्वार : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को सशक्त करने के लिए अनेक योजनाओं पर कार्य कर रही है। चार वर्षों के अपने कार्यकाल का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मांतरण, लैंड जिहाद, लव जिहाद, नकल माफिया और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लिए गए सभी कठोर निर्णय जनहित में थे। उन्होंने समान नागरिक संहिता कानून, अवैध मदरसों पर कार्रवाई और ‘ऑपरेशन कालनेमि’ जैसे अभियानों का भी उल्लेख किया।

186 करोड़ रुपए की सीवरेज नेटवर्क परियोजना हरिद्वार : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के चहुंमुखी विकास को लेकर कहा कि शहर में 186 करोड़ रुपए की सीवरेज नेटवर्क परियोजना और 187 करोड़ रुपए से अधिक की पेयजल योजनाओं पर कार्य चल रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए मेडिकल कॉलेज और लालढांग में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की जा रही है। उन्होंने बताया कि हरकी पैड़ी से चंडी देवी तक रोपवे निर्माण और लालढांग की बरसाती नदी पर पुल निर्माण के कार्य भी प्रगति पर हैं।

हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम हरिद्वार को काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की तर्ज़ पर दिव्य और भव्य स्वरूप देने के लिए ‘हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर’ विकसित कर रहे हैं, जिसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है। हेली सेवाओं के लिए हेलीपोर्ट निर्माण की योजना भी बनाई जा रही है। उन्होंने वर्ष 2027 के अर्धकुंभ मेले की तैयारियों का उल्लेख करते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता न किया जाए। यदि अनियमितता पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी।

रोबोट ने सुनाई सफलता की गाथा

हरिद्वार : कार्यक्रम में तकनीक और परंपरा का अद्भुत संगम उस समय देखने को मिला जब एक अत्याधुनिक एआई रोबोट ने मंच से डिजिटल इंडिया की सफलता गाथा सुनाई। रोबोट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल अभियान की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए भारत की तकनीकी प्रगति को रेखांकित किया। इस दृश्य ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया और पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।