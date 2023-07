Haridwar में कई दिन से रुक-रुक कर हो रही बारिश का कहर, दो घरों की छत गिरी; सो रहे पति-पत्नी मलबे में दबे

House Collapse in Haridwar ज्वालापुर के मोहल्ला घोसियान में घर में सो रहे एक पति पत्नी के ऊपर छत का मलबा आ गिरा। ज्वालापुर में ही एक और घर की छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। छत का मलबा गिरने से घायल पति-पत्नी का उपचार चल रहा है। वहीं कई दिन से रुक-रुक कर हो रही बारिश के चलते हादसों का सिलसिला भी जारी है।

ज्वालापुर के मोहल्ला घोसियान में घर में सो रहे एक पति पत्नी के ऊपर छत का मलबा आ गिरा।

Your browser does not support the audio element.

HighLights - ज्वालापुर के मोहल्ला घोसियान की घटना - कई दिन से रुक-रुक कर हो रही बारिश से बढ़े हादसे

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: House Collapse in Haridwar: कई दिन से रुक-रुक कर हो रही बारिश के चलते हादसों का सिलसिला भी जारी है। ज्वालापुर के मोहल्ला घोसियान में घर में सो रहे एक पति पत्नी के ऊपर छत का मलबा आ गिरा। चीख पुकार मचने पर दूसरे कमरों में सो रहे परिवार के सदस्यों ने मलबे से उन्हें निकाला अस्पताल लेकर दौड़े। दोनों का उपचार चल रहा है। ज्वालापुर में ही एक और घर की छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। पुलिस के मुताबिक, ज्वालापुर के मोहल्ला घोसियान निवासी सिकंदर का मकान काफी पुराना है। शनिवार तड़के सिकंदर और उसकी पत्नी बानो घर में सोए हुए थे तभी अचानक छत का मलबा दोनों के ऊपर आ गिरा। तेज आवाज और शोर सुनकर दूसरे कमरों में सो रहे परिवार के बाकी सदस्य भी जाग गए और दोनों को मलबे से निकालते हुए अस्पताल पहुंचाया। इसी प्रकार मोहल्ला कैथवाडा में भी एक मकान की छत गिर गई। गनीमत रही कि परिवार के सदस्य घर के दूसरे हिस्से में सोए हुए थे। दरअसल कई दिन से रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण पुराने घर खतरे की जद में आ गए हैं। कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि छत का मलबा गिरने से घायल पति-पत्नी का उपचार चल रहा है।

Edited By: Nirmala Bohra