Roorkee: ट्रेन की चपेट में आने से रेलवे कर्मचारी की मौत, स्वजनों ने पत्नी और ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप

Roorkee झबरेड़ा थाना क्षेत्र के इकबालपुर के पास संदिग्ध हालत में मंगलवार रात ट्रेन की चपेट में आने से रेलवे कर्मचारी किशन कुमार की मौत हो गई। आसपास के लोगों ने शव देख पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस शव को अस्पताल ले गई। जहां मृतक के परिजन भी पहुंचे।

ट्रेन की चपेट में आने से रेलवे कर्मचारी की मौत, स्वजनों ने पत्नी और ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप

Your browser does not support the audio element.

रूड़की, जागरण सवांददाता। उत्तराखंड के रूड़की में बुधवार को दर्दनाक हादसा हुआ। यहां ट्रेन की चपेट में आने से एक रिलवे कर्मचारी की मौत हो गई। रुड़की के झबरेडा थाना क्षेत्र मैं इकबालपुर के पास ट्रेन की चपेट में आकर रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। झबरेड़ा थाना क्षेत्र के इकबालपुर के पास संदिग्ध हालत में मंगलवार रात ट्रेन की चपेट में आने से रेलवे कर्मचारी किशन कुमार की मौत हो गई। आसपास के लोगों ने शव देख पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। ससुराल वाले कर रहे थे प्रताड़ित मृतक किशन कुमार के स्वजन और साथी रेलवे कर्मचारी भी सिविल अस्पताल पहुंचे। स्वजनों ने किशन की मौत के लिए उसके ससुराल वालों पर आरोप लगाए। मृतक के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि किशन कुमार को उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोग परेशान कर रहे थे। मारपीट करते थे पत्नी के परिवार वाले आरोप है कि ये लोग अक्सर किशन कुमार के साथ मारपीट भी करते थे। जिस कारण रेलवे कर्मचारी परेशान चल रहा था। परिवार वालों का कहना है कि प्रताड़ना से मृतक काफी परेशान था और हो सकता है कि उसने इसी के चलते ये कदम उठाया।

Edited By: Swati Singh