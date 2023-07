Kanwar Mela: कांवड़ मेला सकुशल संपन्न कराने पर पुलिस टीम सम्मानित, सभी संस्थाओं व स्थानीयों ने भी किया सहयोग

Kanwar Fair 2023 कांवड़ मेला सकुशल संपन्न कराने पर देवभूमि धर्मशाला प्रबंधक समिति के पदाधिकारियों ने शहर कोतवाली प्रभारी भावना कैंथोला व उनकी टीम को सम्मानित किया। वहीं पुलिस ने भी मेले में सहयोग के लिए धर्मशाला समिति पदाधिकारियों और अन्य संस्थाओं का धन्यवाद दिया। चार करोड़ से अधिक कांवड़ यात्रियों की भीड़ में पुलिस ने पहले दिन से आखिर तक मेहनत से डयूटी करते हुए अपना फर्ज निभाया है।

कांवड़ मेला सकुशल संपन्न कराने पर पुलिस टीम सम्मानित

