हरिद्वार, जागरण संवाददाता। उत्तराखंड में मां की गोद में सो रहे छह माह के मासूम का अपहरण करने वाले दिल्ली निवासी पति-पत्नी निकले। पुलिस ने दंपती को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश करते हुए 13वें दिन मासूम को बरामद कर लिया। शुक्रवार शाम एसएसपी अजय स‍िंह ने मामले का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को शाबाशी दी। मां की गोद से हो गया था बच्चे का अपहरण गाजियाबाद से हरिद्वार घूमने आया एक परिवार बीते 17 जून की रात हरकी पैड़ी के पास ऊर्जा निगम कार्यालय के परिसर में सोया था। उसी दौरान रेखा की गोद से छह माह का मासूम अभिजीत गायब हो गया था। तड़के बालक के गायब होने का पता चलने पर हड़कंप मच गया था। एसएसपी अजय स‍िंह ने बताया कि मासूम की तलाश के लिए चार पुलिस टीमों का गठन किया गया था। शहर कोतवाल प्रेरणा कैंथोला और एसओजी प्रभारी रणजीत तोमर के नेतृत्व में पुलिस और एसओजी की टीमों ने रेलवे स्टेशन और बस अड्डा जैसी जगहों पर खोजबीन करते हुए 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। सर्विलांस के साथ-साथ मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया। पुल‍िस ने पत‍ि-पत्नी को क‍िया ग‍िरफ्तार आखिरकार सुराग हाथ लगने पर प्रसून कुमार और उसकी पत्नी प्रीति निवासीगण ग्राम चौड़ा संभल उत्तर प्रदेश हाल निवासी कुतुब विहार गोयला डेहरी थाना छावला नई दिल्ली को गिरफ्तार करते हुए मासूम को बरामद कर लिया गया। एसएसपी अजय स‍िंह ने बताया कि आरोपी प्रसून कुमार पेशे से सिक्योरिटी गार्ड है। उसकी पत्नी को मां लगातार संतान नहीं होने के लिए ताना देती थी, इसलिए दोनों ने मिलकर बच्चे का अपहरण किया था। प्रीति को पहले पति से दो बच्चे दिल्ली निवासी आरोपी प्रसून कुमार ने कुछ समय पहले ही प्रीति से शादी की थी। प्रीति पहले से शादीशुदा थी। उसने अपने पहले पति को छोड़कर प्रसून से दूसरी शादी की थी। पहली शादी से प्रीति के दो बच्चे हैं। इसके बाद प्रीति ने अपना ऑपरेशन करा दिया था, इसलिए प्रसून से शादी के बाद उनकी कोई भी संतान नहीं थी। प्रसून कुमार से शादी के बाद प्रीति की सास उस पर बार-बार बच्चे का दबाव बना रही थी और वारिस न होने की बात को लेकर ताने सुनाए जाते थे। इसी वजह से हरिद्वार घूमने के दौरान दंपती ने बच्चा पाने की लालसा में अपहरण कर लिया था।

