Haridwar News: बारिश के बीच बाणगंगा में अवैध खनन कर रहे खननकारियों पर पुलिस की छापेमारी, पकड़े गये दो वाहन

बारिश के बीच बाणगंगा में अवैध खनन कर रहे खननकारियों पर पुलिस की छापेमारी

संवाद सूत्र, लक्सर: बारिश के बीच बाणगंगा में अवैध खनन कर रहे खननकारियों पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान दो वाहनों को पकड़ लिया। पुलिस की कार्रवाई के बीच खनन माफिया क्षेत्र में अवैध खनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पिछले चार दिनों से लगातार हो रही बारिश के बीच मौका पाकर खनन के खेल में शामिल लोगों ने अवैध खनन करना शुरू कर दिया। किसी ने बाणगंगा में अवैध खनन किए जाने की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर बारिश के बीच ही कोतवाल अमरजीत सिंह ने कांस्टेबल प्रभाकर थपलियाल में लाल सिंह के साथ मौके पर पहुंचे। घेराबंदी कर पुलिस ने अवैध खनन में लगी दो ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ लिया जबकि कुछ पुलिस को आता देख मौके से भाग निकले। कोतवाल ने बताया कि दोनों वाहनों को सीज कर दिया है।

