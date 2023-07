Roorkee: जलभराव पर फूटा लोगों का गुस्सा, अफसरों का घेराव; हाईवे किया जाम

Roorkee रुड़की में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। साउथ सिविल लाइन में जलभराव की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। लोग लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गुरुवार को लोगों का गुस्सा फूटा और उन्होंने हाईवे जाम कर दिया। अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए लोगों ने प्रदर्शन किया।

जलभराव पर फूटा लोगों का गुस्सा, अफसरों का घेराव; हाईवे किया जाम

Your browser does not support the audio element.

रुड़की, रमन त्यागी। साउथ सिविल लाइंस में हुए जलभराव एवं प्रशासन की हीलाहवाली पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। यहां तक की अधिकारियों का घेराव करते हुए राजमार्ग जाम कर दिया। जिससे कांवड़ यात्रा रुक गए। मार्ग जाम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। बाद में पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह से जाम को खुलवाया। साउथ सिविल लाइन में जलभराव की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। लोग लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि उनकी कॉलोनी से पानी की निकासी की जाए लेकिन नगर निगम एवं प्रशासन के अधिकारी यहां पर मात्र निरीक्षण करते रहे, पानी की निकासी के कोई इंतजाम नहीं किए गए। जलभराव से गुस्साए लोग कॉलोनी वासियों ने पानी की निकासी करने की कोशिश की। इस बात को लेकर कालोनीवासियों का झगड़ा हो गया। जमकर हंगामा हुआ। कई लोगों को चोट भी आई। गुरुवार को यहां पर ढाई से लेकर साढ़े चार फुट तक पानी भर गया। लोग परेशान हो गए तो वह सड़कों पर उतर आए। जनप्रतिनिधियों को कोसते हुए उन्होंने राजमार्ग पर जाम लगा दिया। यहां पर पहुंचे अधिकारियों का भी घेराव किया गया। बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों के वाहन एवं पैदल कांवड़ यात्री भी जाम में फंस गए। तब तक एसपी देहात एसके सिंह, सीओ पल्लवी त्यागी आदि मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने किसी तरह से भीड़ को समझा-बुझाकर जाम को खुलवाया। नाले से अतिक्रमण हटाने की हिम्मत नहीं दिखा रहे अधिकारी रुड़की के नीशू हैरीटेज के समीप पानी की निकासी को लेकर बने नाले पर अतिक्रमण हो गया है। जिसकी वजह से पानी की निकासी की समस्या बनी हुई है लेकिन अधिकारी इस नाले से अतिक्रमण को नहीं हटवा पा रहे हैं दिसंबर में यहां पर अतिक्रमण हटवाने के लिए एचआरडीए एवं तहसील प्रशासन की टीम पहुंची लेकिन रस्म अदायगी करने के बाद लौट आई। लोग कर रहे पलायन साउथ सिविल लाइंस में अधिकांश लोग आसपास के गांव के हैं, ढाई से चार फुट पानी होने के चलते अधिकांश लोगों ने गांव से ट्रैक्टर-ट्राली को मंगवा लिया है। यहां से सामान भरकर ले जा रहे हैं। करीब 70 परिवार यहां से गुरुवार को पलायन कर गए हैं। तीन मकानों में दरारें आ गई है।

Edited By: Swati Singh