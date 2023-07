सावन के दूसरे दिन साढ़े आठ लाख कांवड़ियों ने हरकी पौड़ी से भरा गंगा जल, पुष्प वर्षा के साथ किया गया स्वागत

गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार आने और हरकी पौड़ी से गंतव्य को रवाना होने वाले शिव भक्तों का पुलिस ने पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया। एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों ने फूल बरसाए तो कांवड़ यात्री निहाल हो गए। सावन के दूसरे दिन देशभर से हरिद्वार पहुंचे 8.5 लाख कांवड़ यात्रियों ने हरकी पौड़ी पर गंगा जल भरा।

सावन के दूसरे दिन साढ़े आठ लाख कांवड़ियों ने हरकी पौड़ी से भरा गंगा जल

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार आने और हरकी पौड़ी से गंतव्य को रवाना होने वाले शिव भक्तों का पुलिस ने पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया। एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों ने फूल बरसाए तो कांवड़ यात्री निहाल हो गए। सावन के दूसरे दिन हरिद्वार पहुंचे साढ़े आठ लाख कांवड़ यात्री सावन के दूसरे दिन देशभर से हरिद्वार पहुंचे 8.5 लाख कांवड़ यात्रियों ने हरकी पौड़ी पर गंगा जल भरा। कांवड़ यात्रियों की भीड़ बढ़ने से हरकी पौड़ी समेत आसपास के गंगा घाटों पर भी रौनक बढ़ गई है। पंचक खत्म होने के बाद ये भीड़ कई गुना बढ़नी तय है। कांवड़ यात्रियों का पुष्प वर्षा के साथ किया गया स्वागत सावन मास कांवड़ मेले की शुरुआत चार जुलाई से हो चुकी है। बुधवार को सावन मास के दूसरे ही दिन कांवड़ यात्रियों की संख्या में चार गुना उछाल नजर आया। इस बीच एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में शंकराचार्य चौक पर एसपी क्राइम रेखा यादव, एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार, सीओ सिटी जूही मनराल, सीओ अपरेशन निहारिका सेमवाल, सीओ यातायात राकेश रावत आदि ने कांवड़ यात्रियों पर पुष्पों की वर्षा कर धर्मनगरी में उनका भव्य स्वागत किया। गंगा जल लेकर लौटने वालों को पुष्प वर्षा के साथ विदाई दी गई। वहीं, एसएसपी अजय सिंह दूसरे दिन भी कांवड़ मेले की व्यवस्थाएं देखने के लिए हरकी पैड़ी क्षेत्र पहुंचे।

