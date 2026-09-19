IIT Roorkee का दीक्षांत समारोह: एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल सुब्रमणि पहुंचे, 1277 छात्र-छात्राओं को मिलेंगी डिग्रियां
आईआईटी रुड़की में दो दिवसीय दीक्षा समारोह का शुभारंभ हुआ, जिसमें पहले दिन एनएसए अजीत डोभाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
HighLights
आईआईटी रुड़की में दो दिवसीय दीक्षा समारोह का हुआ भव्य शुभारंभ
एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस राजा सुब्रमणि रहे मुख्य अतिथि
कुल 2701 छात्र-छात्राओं को प्रदान की जाएगी शैक्षणिक उपाधि
जागरण संवाददाता, रुड़की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) रुड़की के दीक्षांत भवन में शनिवार को दो दिवसीय दीक्षा समारोह का शुभारंभ हो गया है।
दीक्षा समारोह में प्रथम दिवस मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल उपस्थित हैं। जबकि बतौर विशिष्ट अतिथि चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि शामिल हुए हैं।
वहीं पूर्व सालिसिटर जनरल आफ इंडिया एवं बोर्ड आफ गवर्नर्स, आइआइटी रुड़की के अध्यक्ष अधिवक्ता हरीश साल्वे दीक्षा समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। दीक्षा समारोह में शनिवार को स्नातक के 1277 छात्र-छात्राओं को उपाधि प्रदान की जाएगी। जबकि द्वितीय दिवस स्नातकोत्तर एवं पीएचडी विद्यार्थियों को उपाधि दी जाएगी।
दो दिन में कुल 2701 छात्र-छात्राओं को उपाधि मिलेगी। इस मौके पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर केके पंत, उप निदेशक प्रोफेसर प्रवीण कुमार, डीन आफ एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर एनके नवानी, सीनेट के सदस्य, छात्र-छात्राएं और अभिभावक उपस्थित हैं।
वहीं द्वितीय दिवस दीक्षा समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हीरो मोटोकार्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षवर्धन चितले उपस्थित होंगे। जबकि विशिष्ट अतिथि आयलमैक्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक डा. कपिल गर्ग होंगे।