IIT Roorkee का दीक्षांत समारोह: एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल सुब्रमणि पहुंचे, 1277 छात्र-छात्राओं को मिलेंगी डिग्रियां

जागरण संवाददाता, रुड़की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) रुड़की के दीक्षांत भवन में शनिवार को दो दिवसीय दीक्षा समारोह का शुभारंभ हो गया है।

दीक्षा समारोह में प्रथम दिवस मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल उपस्थित हैं। जबकि बतौर विशिष्ट अतिथि चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि शामिल हुए हैं।

वहीं पूर्व सालिसिटर जनरल आफ इंडिया एवं बोर्ड आफ गवर्नर्स, आइआइटी रुड़की के अध्यक्ष अधिवक्ता हरीश साल्वे दीक्षा समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। दीक्षा समारोह में शनिवार को स्नातक के 1277 छात्र-छात्राओं को उपाधि प्रदान की जाएगी। जबकि द्वितीय दिवस स्नातकोत्तर एवं पीएचडी विद्यार्थियों को उपाधि दी जाएगी।