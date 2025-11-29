Haridwar: बिरयानी का ठेला लगाने को लेकर हुआ विवाद, पड़ोसी दुकानदार ने तोड़ दी महिला की अंगुली
हरिद्वार के सिडकुल में बिरयानी के ठेले को लेकर एक महिला और पड़ोसी दुकानदार में झगड़ा हो गया। महिला ने आरोप लगाया कि दुकानदार ने उस पर हमला किया, जिससे उसकी अंगुली में फ्रैक्चर हो गया। महिला के अनुसार, दुकानदार उससे रंजिश रखता था और उसने उस पर गंदे कमेंट भी किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार: सिडकुल के कोर्ट चौक के पास बिरयानी के ठेले लगाने वाली एक महिला और एक पड़ोसी दुकानदार के बीच कंपटीशियन के चलते झगड़ा हो गया।
आरोप है कि दुकानदार ने अपने स्वजनों के साथ मिलकर महिला पर हमला कर दिया। जिससे महिला की अंगुली में फ्रेक्चर आ गया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, अंजलि मिश्रा निवासी रोशनाबाद ने तहरीर देकर बताया कि वह रोशनाबाद कचहरी के बाहर चौराहे पर वेज बिरयानी की अस्थाई दुकान लगाती है और मेहनत मजदूरी कर गुजर बसर करती है।
बताया कि वह एक तलाकशुदा महिला है। उनकी दुकान के पास ही राजू निवासी नवोदय नगर भी वेज बिरयानी की दुकान चलाता है। इसी कारण राजू उनसे रंजिश रखता है।
आरोप लगाया कि चार नवंबर की दोपहर वह अपनी दुकान पर काम कर रही थी। तभी राजू ने गालियां देनी शुरू कर दी। बाहरी लड़कों से गंदे कमेंट भी कराए। राजू अपनी दुकान पर खड़े होकर ग्राहकों से कहने लगा कि पता नही कहां से आई है और यह खाने में भी अपना मूत्र मिलाती है।
इस पर महिला ने विरोध किया। तभी राजू व उसके भाई राहुल, कपिल व पिंकी ने गाली-गलौज व मारपीट कर दी। जिससे महिला के दाएं हाथ की अंगुली पर चोट आई और अंगुली में फ्रैक्चर हो गया। साथ ही कई जगहों पर चोटें आई।
आरोपितों ने ठेली हठवाने की धमकी देते हुए आपत्तिजनक बातें कहीं। झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गई। पीड़िता ने आरोपितों से जान का खतरा जताया। सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
