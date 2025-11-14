बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत पर भाजपाइयों ने मनाई खुशी, एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई

जागरण संवाददाता, रुड़की: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर हर्ष जताया। शुक्रवार को सिविल लाइंस स्थित अतिथि गृह पहुंचे कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर जमकर नृत्य किया। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करने के साथ ही मिष्ठान वितरण भी किया। राज्यसभा सदस्य कल्पना सैनी ने कहा कि यह विजय जनता के विश्वास का परिणाम है। जनता ने एक बार स्थिर सरकार व विकास के पक्ष में मतदान किया है। दायित्वधारी शोभाराम प्रजापति ने कहा कि यह जीत पूरे देश के उत्साह को बढ़ाने वाली है और आने वाले चुनावों में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।

वहीं, रामनगर के शिव चौक पर रामनगर मंडल कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष डा. मधु सिंह, महापौर अनीता अग्रवाल, ललित मोहन अग्रवाल, महामंत्री सागर गोयल, अक्षय प्रताप सिंह, बृजमोहन सैनी, सुमित अग्रवाल, अवनीश शर्मा, धीर सिंह रोड, गौरव कौशिक, रश्मि चौधरी, महेंद्र काला, प्रदीप पाल, गोविंद पाल, सावित्री मंगला, पुलकित चौधरी, राजकमल पुंडीर, कविश मित्तल, भीम सिंह, संजय त्यागी, जितेंद्र आदि मौजूद रहे।

उधर, मंगलौर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौक पर शुक्रवार को आतिशबाजी करने के साथ ही मिठाई वितरित की। मंडल अध्यक्ष शोभित गुप्ता ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं व सुशासन की जीत है।