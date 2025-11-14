Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत पर भाजपाइयों ने मनाई खुशी, एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई

    By Rajan Garg Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:37 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। उन्होंने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला, क्योंकि वे इस जीत को एनडीए सरकार की नीतियों और विकास कार्यों का परिणाम मान रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    रुड़की में में एक-दूसरे को मिठाई खिलाते भाजपाइ। साभार सुधि पाठक

    जागरण संवाददाता, रुड़की: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर हर्ष जताया।

    शुक्रवार को सिविल लाइंस स्थित अतिथि गृह पहुंचे कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर जमकर नृत्य किया। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करने के साथ ही मिष्ठान वितरण भी किया।

    राज्यसभा सदस्य कल्पना सैनी ने कहा कि यह विजय जनता के विश्वास का परिणाम है। जनता ने एक बार स्थिर सरकार व विकास के पक्ष में मतदान किया है। दायित्वधारी शोभाराम प्रजापति ने कहा कि यह जीत पूरे देश के उत्साह को बढ़ाने वाली है और आने वाले चुनावों में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, रामनगर के शिव चौक पर रामनगर मंडल कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष डा. मधु सिंह, महापौर अनीता अग्रवाल, ललित मोहन अग्रवाल, महामंत्री सागर गोयल, अक्षय प्रताप सिंह, बृजमोहन सैनी, सुमित अग्रवाल, अवनीश शर्मा, धीर सिंह रोड, गौरव कौशिक, रश्मि चौधरी, महेंद्र काला, प्रदीप पाल, गोविंद पाल, सावित्री मंगला, पुलकित चौधरी, राजकमल पुंडीर, कविश मित्तल, भीम सिंह, संजय त्यागी, जितेंद्र आदि मौजूद रहे।

    उधर, मंगलौर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौक पर शुक्रवार को आतिशबाजी करने के साथ ही मिठाई वितरित की। मंडल अध्यक्ष शोभित गुप्ता ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं व सुशासन की जीत है।

    इस मौके पर सुशील गौतम, फखरुद्दीन अंसारी, होमेंद्र शारदा, निशांत शर्मा, मीरा कपिल, सरफराज सिद्दीकी, विकास सैनी, इरशाद अंसारी, सरला सैनी, गीता शर्मा, अंजुम राइन, आशीष महावर, विकास नौटियाल, घनश्याम शर्मा, नरेंद्र कर्णवाल, विनीत पाल, राजीव, कीर्ति शारदा, कमल सैनी व नमन रस्तोगी आदि मौजूद रहे।

    यह भी पढ़ें- जागरण संपादकीय: बिहार में चमत्कार, एनडीए की प्रचंड जीत

    यह भी पढ़ें- Bihar Election Result: बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर मप्र भाजपा कार्यालय में जश्न, खंडेलवाल बोले- परिवारवाद व भ्रष्टाचार को जनता ने नकारा