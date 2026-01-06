हरिद्वार : टोल बचाने को प्रतिदिन पकड़े जा रहे 100 से अधिक फर्जी आधार कार्ड

संवाद सूत्र, जागरण, भगवानपुर: भगवानपुर टोल प्लाजा पर फर्जी आधार कार्ड को लेकर हंगामा है। किसी ने आधार कार्ड को स्कैन करने के बाद पता बदला है तो किसी ने रिश्तेदारों के नाम पर फर्जी आधार कार्ड बनाया है। टोल प्रबंधन के मुताबिक, इस संबंध में प्रशासन और पुलिस से शिकायत की जाएगी।

भगवानपुर टोल प्लाजा पर हर दिन 100 से अधिक फर्जी आधार कार्ड पकड़े जा रहे हैं। यह आधार कार्ड टोल को बचाने के लिए बनाए गए हैं। ऐसे में इन आधार कार्ड के दूसरी जगह भी दुरुपयोग की समस्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि टोल पर अधिकांश युवक अब स्थानीय कर्मचारी हैं।