    हरिद्वार : टोल बचाने को प्रतिदिन पकड़े जा रहे 100 से अधिक फर्जी आधार कार्ड

    By Raman Kumar Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:41 PM (IST)

    भगवानपुर टोल प्लाजा पर टोल शुल्क से बचने के लिए प्रतिदिन 100 से अधिक फर्जी आधार कार्ड पकड़े जा रहे हैं। कुछ कार्डों में पते बदले गए हैं, जबकि कुछ रिश् ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    भगवानपुर टोल प्लाजा पर पकड़े गए फर्जी आधार कार्ड। जागरण 

    संवाद सूत्र, जागरण, भगवानपुर: भगवानपुर टोल प्लाजा पर फर्जी आधार कार्ड को लेकर हंगामा है। किसी ने आधार कार्ड को स्कैन करने के बाद पता बदला है तो किसी ने रिश्तेदारों के नाम पर फर्जी आधार कार्ड बनाया है। टोल प्रबंधन के मुताबिक, इस संबंध में प्रशासन और पुलिस से शिकायत की जाएगी।

    भगवानपुर टोल प्लाजा पर हर दिन 100 से अधिक फर्जी आधार कार्ड पकड़े जा रहे हैं। यह आधार कार्ड टोल को बचाने के लिए बनाए गए हैं। ऐसे में इन आधार कार्ड के दूसरी जगह भी दुरुपयोग की समस्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि टोल पर अधिकांश युवक अब स्थानीय कर्मचारी हैं।

    फर्जी आधार कार्ड पकड़े जाने पर अक्सर टोल कर्मियों व संबंधित वाहन चालकों के बीच भी नोकझोंक होती है। कई बार मामला तूल पकड़ रहा है। टोल के जनरल मैनेजर सौरव यादव ने बताया कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में फर्जी कार्ड मिल रहे हैं। इस संबंध में पुलिस प्रशासन को अवगत करा दिया है। अब टोल कंपनी की ओर से संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

