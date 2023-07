Luxor News: शुगर मिल के जीएम से रंगदारी मांगने वाला निकला मिल का ही कर्मचारी, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

गैंगस्टर लारेंस विश्नोई और गोल्डी बरार के नाम से शुगर मिल के जीएम से एक करोड़ की रंगदारी मांगने वाला और कोई नहीं बल्कि शुगर मिल का ही कर्मचारी निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सात जुलाई को लक्सर स्थित आरबीएनएस शुगर मिल के जीएम एसपी सिंह को रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेजकर एक करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया था।

शुगर मिल के जीएम से रंगदारी मांगने वाले मिल कर्मचारी को भेजा गया जेल

