नहीं आ रहा था मीशो से OTP, महिला ने कस्टमर केयर की जगह कर दिया साइबर ठग को फोन; खाते से उड़े 8.75 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: कनखल में साइबर ठगों ने एक महिला के बैंक खाते से 8.75 लाख रुपये साफ कर दिए। आनलाइन डिलीवरी एप मीशो से सामान मंगाने पर महिला के मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा था। महिला ने कस्टमर केयर पर संपर्क साधा था, लेकिन कस्टमर केयर की जगह साइबर ठगों ने महिला से बातचीत की और झांसा देकर खाते की जानकारी ले ली। इसके बाद दो दिन में महिला का बैंक खाता खाली कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, जूली सैनी निवासी कनखल ने तहरीर देकर बताया कि उन्होंने बीते सात दिसंबर को मीशो एप के माध्यम से सामान आर्डर किया था। डिलीवरी ब्वाय आर्डर लेकर पहुंचा, मगर मोबाइल पर ओटीपी नहीं आया। डिलीवरी ब्वाय ने सामान देने से मना कर दिया और कस्टमर केयर पर संपर्क करने की सलाह दी। जूली ने मीशो कस्टमर केयर के टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया, मगर काल रिसीव नहीं हुई। कुछ मिनट बाद कस्टमर केयर के नाम से काल आई और बात करने वाले व्यक्ति ने फोन पे एप खोलने के लिए कहा। इसके बाद टू सेल्फ बैंक अकाउंट विकल्प में जाने को कहा। फिर आनलाइन बैलेंस चेक कराया और कहा कि अब ओटीपी प्राप्त हो जाएगा।