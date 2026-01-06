नहीं आ रहा था मीशो से OTP, महिला ने कस्टमर केयर की जगह कर दिया साइबर ठग को फोन; खाते से उड़े 8.75 लाख रुपये
हरिद्वार के कनखल में एक महिला साइबर ठगी का शिकार हो गई। मीशो से सामान ऑर्डर करने पर ओटीपी न आने के कारण उसने कस्टमर केयर समझकर साइबर ठगों को फोन कर दि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरिद्वार: कनखल में साइबर ठगों ने एक महिला के बैंक खाते से 8.75 लाख रुपये साफ कर दिए। आनलाइन डिलीवरी एप मीशो से सामान मंगाने पर महिला के मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा था।
महिला ने कस्टमर केयर पर संपर्क साधा था, लेकिन कस्टमर केयर की जगह साइबर ठगों ने महिला से बातचीत की और झांसा देकर खाते की जानकारी ले ली। इसके बाद दो दिन में महिला का बैंक खाता खाली कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, जूली सैनी निवासी कनखल ने तहरीर देकर बताया कि उन्होंने बीते सात दिसंबर को मीशो एप के माध्यम से सामान आर्डर किया था। डिलीवरी ब्वाय आर्डर लेकर पहुंचा, मगर मोबाइल पर ओटीपी नहीं आया।
डिलीवरी ब्वाय ने सामान देने से मना कर दिया और कस्टमर केयर पर संपर्क करने की सलाह दी। जूली ने मीशो कस्टमर केयर के टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया, मगर काल रिसीव नहीं हुई।
कुछ मिनट बाद कस्टमर केयर के नाम से काल आई और बात करने वाले व्यक्ति ने फोन पे एप खोलने के लिए कहा। इसके बाद टू सेल्फ बैंक अकाउंट विकल्प में जाने को कहा। फिर आनलाइन बैलेंस चेक कराया और कहा कि अब ओटीपी प्राप्त हो जाएगा।
14 दिसंबर उन्होंने फोन पे पर मोबाइल नंबर की पहली पांच संख्या डलवाई और भुगतान करने को कहा। इसके बाद 16 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक खाते से कुल 8.75 लाख रुपये गायब हो गए।
पीड़िता ने बताया कि परिवार की कई वर्षों की मेहनत और ईमानदारी से अर्जित जमा-पूंजी निकलने से पूरा परिवार गंभीर आर्थिक व मानसिक संकट में आ गया है।
साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस को सूचना दी गई।कनखल थानाध्यक्ष मनोहर रावत ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें- फेसबुक पर दोस्ती कर उपहार भेजने का वादा करके वाराणसी की महिला से छह लाख रुपये की साइबर ठगी
यह भी पढ़ें- सोशल मीडिया से साइबर ठग रख रहे आप पर नजर, फर्रुखाबाद में 4 करोड़ की ठगी में 440 मोबाइल नंबर से की ठगी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।