मेरठ की एक महिला ने हरकी पौड़ी के हाथी पुल से गंगा में छलांग लगा दी। पुलिस ने उसकी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। बाद में पथरी पावर हाउस से महिला का शव बरामद हो गया। वहीं पुलिस को आत्महत्या के पीछे गृह क्लेश की जानकारी मिली है। पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर स्वजन मेरठ रवाना हो गए।

मेरठ की महिला ने हरिद्वार के हरकी पौड़ी में कूदकर की खुदकुशी

