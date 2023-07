भगवानपुर में चिकित्सा शिविर का आयोजन, रक्तचाप व आंखों की हुई जांच; देहरादून में होगा 50 लोगों के आंख का आपरेशन

भगवानपुर कस्बे में संत रविदास मंदिर में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रक्तचाप और आंखों की जांच की गई। साथ ही शिविर में 50 लोगों को आंख के आपरेशन के लिए चिह्नित किया गया। सभी का आपरेशन देहरादून में होगा। भगवानपुर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुबोध राकेश ने बताया कि शिविर में करीब 50 लोगों ने रक्तदान किया।

भगवानपुर कस्बे में संत रविदास मंदिर में चिकित्सा शिविर का आयोजन

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, भगवानपुर: भगवानपुर कस्बे में संत रविदास मंदिर में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रक्तचाप और आंखों की जांच की गई। साथ ही शिविर में 50 लोगों को आंख के आपरेशन के लिए चिह्नित किया गया। सभी का आपरेशन देहरादून में होगा। भगवानपुर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुबोध राकेश ने बताया कि शिविर में करीब 50 लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर सभासद नीरज, अयूब अली, नीटू मांगेराम, इरफान ठेकेदार, डा. शादाब, डा. शिवानी, सुमित प्रजापति, सौरव प्रजापति, ओमपाल, गुंजन कांबोज, और डा. दिविजा अरोड़ा, सर्जन अमनजोत, डा. सुमित प्रजापति, डा. विक्की गुप्ता, डा. वंदना नेगी आदि मौजूद रहे।

Edited By: riya.pandey