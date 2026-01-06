Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हरिद्वार में आधी रात सात खोखों में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

    By Mehtab Alam Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:17 PM (IST)

    हरिद्वार के ललतारौ पुल किनारे आधी रात सात अस्थायी खोखों में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया, जिससे दुकानदारों को ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    आधी रात को खोखों में लगी भीषण आग। वहीं, अग्निकांड में कुछ सामान सही बचने की उम्मीद में तलाश करते पीड़ित दुकानदार।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार: ललतारौ पुल के किनारे रखे सात खोखों में आधी रात आग लगने लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की टीम गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पीड़ित दुकानदारों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है, ताकि वह फिर से अपना रोजगार खड़ा कर सकें।

    ललतारौ पुल के किनारे चूड़ी, बिंदी, मिला, ठंडाई और बर्तन आदि की अस्थायी दुकानें हैं। रविवार देर रात करीब डेढ़ बजे पहले एक दुकान में आग लगी। चंद मिनट में अगल-बगल के खोखों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते लाइन से कुल सात खोखों में भीषण आग लग गई।

    Fire News Haridwar

    सूचना पर मायापुर फायर स्टेशन से दमकल टीम मौके पर पहुंची। शहर कोतवाली की पुलिस ने आमजन को सुरक्षित किया। दमकल की तीन गाड़ियों से मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया।

    Fire News 1

    पीड़ित दुकानदार जगमोहन, प्रमोद, पप्पू, पिंकी, नितिन, जुगलकिशोर, विनय, राजेश आदि ने बताया कि अग्निकांड में पूरा सामान जलकर राख हो गया। दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ है। जिससे पूरा व्यापार ही चौपट हो गया। पीड़ित दुकानदारों ने प्रशासन से मुआवजा राशि की मांग की है।

    यह भी पढ़ें- UP में दिल दहला देने वाली वारदात, बेरहमी से हत्या कर शव जलाया, पुलिस ने आग से निकाला

    यह भी पढ़ें- कश्मीर में 24 घंटों में आग की 11 घटनाएं, दमकल कर्मियों की तत्परता से टला बड़ा नुकसान