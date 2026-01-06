हरिद्वार में आधी रात सात खोखों में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख
हरिद्वार के ललतारौ पुल किनारे आधी रात सात अस्थायी खोखों में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया, जिससे दुकानदारों को ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरिद्वार: ललतारौ पुल के किनारे रखे सात खोखों में आधी रात आग लगने लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की टीम गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पीड़ित दुकानदारों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है, ताकि वह फिर से अपना रोजगार खड़ा कर सकें।
ललतारौ पुल के किनारे चूड़ी, बिंदी, मिला, ठंडाई और बर्तन आदि की अस्थायी दुकानें हैं। रविवार देर रात करीब डेढ़ बजे पहले एक दुकान में आग लगी। चंद मिनट में अगल-बगल के खोखों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते लाइन से कुल सात खोखों में भीषण आग लग गई।
सूचना पर मायापुर फायर स्टेशन से दमकल टीम मौके पर पहुंची। शहर कोतवाली की पुलिस ने आमजन को सुरक्षित किया। दमकल की तीन गाड़ियों से मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया।
पीड़ित दुकानदार जगमोहन, प्रमोद, पप्पू, पिंकी, नितिन, जुगलकिशोर, विनय, राजेश आदि ने बताया कि अग्निकांड में पूरा सामान जलकर राख हो गया। दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ है। जिससे पूरा व्यापार ही चौपट हो गया। पीड़ित दुकानदारों ने प्रशासन से मुआवजा राशि की मांग की है।
